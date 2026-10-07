Créditos hipotecarios con fondos de ANSES ya permiten comprar viviendas a una tasa del 6,5% más UVA

Los créditos hipotecarios de hasta $150 millones destinados a la compra de la primera vivienda ya permitieron concretar las primeras escrituras. La línea del Banco Ciudad utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y establece requisitos de ingresos según el monto solicitado.

Para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial estimada es de $660.000 y se necesitan ingresos familiares desde $2.650.000. Si se solicita el máximo de $150 millones, la primera cuota asciende a unos $985.000 y los ingresos requeridos parten de $3.950.000.

Los ejemplos fueron calculados con el valor de la UVA del 22 de septiembre de 2026. Aunque la tasa de interés es fija, del 6,5% nominal anual, tanto el capital como las cuotas expresadas en pesos se actualizan de acuerdo con la evolución de la UVA.

Ya se aprobaron 184 préstamos

Según informó el Banco Ciudad, fueron aprobados 184 créditos por un total de $15.355 millones. De ese universo, 50 familias concretaron sus escrituras durante la segunda quincena de septiembre y los desembolsos restantes fueron programados para octubre.

Las primeras operaciones registraron un crédito promedio de $84 millones, con una cuota inicial cercana a los $550.000 y plazos de entre 15 y 25 años. Los fondos se utilizaron para adquirir departamentos de uno a tres ambientes.

Las viviendas están distribuidas en barrios como Almagro, Caballito, Flores, Parque Chacabuco, Liniers, Constitución, La Boca, Recoleta, Palermo, Belgrano, Villa Urquiza y Saavedra, entre otros.

Requisitos para acceder al crédito

La línea permite financiar hasta el 75% del valor del inmueble, por lo que el comprador debe disponer de al menos el 25% restante, además de los gastos vinculados con la operación. El monto máximo es de $150 millones y el plazo llega hasta 25 años.

Está destinada exclusivamente a la primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble debe tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor por metro cuadrado igual o inferior a US$2.800.

Pueden acceder trabajadores en relación de dependencia que cobren o trasladen su cuenta sueldo al Banco Ciudad, además de monotributistas y autónomos que cumplan las condiciones establecidas por la entidad.

La cuota puede representar hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante o su grupo familiar y se admite un garante para ampliar la capacidad crediticia, publicó Ámbito.