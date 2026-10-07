Adjudicaron $200.000 millones de ANSES a bancos para otorgar créditos hipotecarios

El Gobierno adjudicó $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES a 12 entidades financieras, que deberán destinar los recursos al otorgamiento de créditos hipotecarios para viviendas.

La segunda licitación fue realizada por el Banco Central (BCRA), que recibió ofertas de 14 entidades por un total de $246.000 millones, cifra superior a los recursos disponibles. Finalmente, 12 bancos resultaron adjudicatarios.

La operación forma parte del programa anunciado por el Gobierno para movilizar fondos del FGS mediante sucesivas licitaciones y destinarlos al financiamiento hipotecario. El esquema contempla movilizar hasta $2 billones.

La mayor parte de los recursos adjudicados correspondió al tramo de financiamiento de largo plazo. En los depósitos a cinco años se colocaron $196.747 millones, con una tasa promedio de UVA más 4,79%.

En tanto, otros $3.252 millones fueron adjudicados en el tramo de menor plazo, con una tasa promedio de UVA más 2,71%.

Los recursos fueron colocados por el FGS en depósitos a plazo fijo UVA de las entidades adjudicatarias. A partir de ese fondeo, los bancos deberán destinarlos a créditos hipotecarios que respeten las condiciones fijadas para el programa.

Qué condiciones tendrán los créditos hipotecarios

Los préstamos que se otorguen con estos recursos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar UVA más 7,5% anual.

Los fondos podrán utilizarse para financiar la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta segunda convocatoria.

El esquema no implica que ANSES entregue directamente créditos hipotecarios a las personas. El FGS proporciona el fondeo a las entidades financieras y serán los bancos adjudicatarios los encargados de ofrecer y otorgar los préstamos.

La segunda licitación

Esta fue la segunda colocación realizada bajo el programa. En la primera convocatoria, las entidades financieras habían presentado ofertas por $258.640 millones frente a los $200.000 millones disponibles.

En esta oportunidad volvieron a ponerse a disposición otros $200.000 millones y las ofertas alcanzaron los $246.000 millones.

El programa prevé continuar con licitaciones sucesivas de fondos del FGS para financiar créditos hipotecarios, hasta alcanzar el límite global previsto de $2 billones.