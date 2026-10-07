Más de 1.500 personas hicieron ocho cuadras de fila por 70 puestos de trabajo

Alrededor de 2.000 personas hicieron una fila de más de ocho cuadras para postularse a 70 puestos de trabajo en un nuevo espacio cultural y de espectáculos que abrirá en Mar del Plata. La convocatoria comenzó este miércoles por la mañana, pero los primeros interesados llegaron alrededor de las 23 del día anterior y pasaron la noche esperando, incluso bajo la lluvia.

Las entrevistas comenzaron a las 8 en el establecimiento ubicado en la zona de Luro y San Juan. Siete personas estuvieron encargadas de recibir a los postulantes, aunque la enorme concurrencia provocó que las esperas se prolongaran durante varias horas.

Una joven que había llegado a las 7 todavía permanecía en la fila a las 13. Según relató a C5N, había esperado unas seis horas para acceder a una entrevista laboral que duraba aproximadamente cinco minutos.

Más de ocho cuadras de fila por 70 vacantes

La convocatoria contemplaba 70 puestos de trabajo para distintas áreas necesarias para el funcionamiento del nuevo establecimiento. Entre los perfiles buscados había personal de admisión y permanencia, administrativos, camareros y trabajadores de limpieza.

Ante la cantidad de interesados, los organizadores comenzaron a entregar números para ordenar el ingreso. Sin embargo, la concurrencia fue tan elevada que los números disponibles no alcanzaron para todas las personas que se acercaron.

El espacio tiene prevista su apertura para el próximo 23 de octubre con un espectáculo y, según se informó durante la convocatoria, ofrecerá empleo durante todo el año. Varios postulantes señalaron, no obstante, que todavía desconocían tanto el salario como la carga horaria de las vacantes.

“Me postulo para lo que sea”

Entre los interesados había jóvenes, adultos, personas desempleadas desde hacía meses y trabajadores que buscaban complementar sus actuales ingresos.

“Me postulo para lo que sea”, resumió un joven que estudiaba programación y se presentó a la convocatoria sin conocer las condiciones salariales. “No tengo ni idea cuánto voy a ganar”, reconoció.

Una mujer de 50 años relató que había perdido su empleo tres meses atrás. Tenía experiencia como productora de eventos, cajera y encargada, pero consideraba que su edad representaba una dificultad al momento de conseguir una nueva oportunidad laboral.

Otra postulante describió una situación similar: “Llevo dos años buscando trabajo formal, quiero algo fijo para estar tranquila”. La mujer tenía experiencia como cajera y buscaba un ingreso estable que le permitiera afrontar sus gastos.

Trabajan, pero buscan otro ingreso

Entre las personas que integraron la extensa fila también había trabajadores con empleos temporarios, por jornal o durante los fines de semana, que buscaban sumar otra fuente de ingresos.

“Tengo un trabajo actual que no es fijo y necesito algo estable, voy piloteando”, explicó una de las postulantes. Pese a las más de 2.000 personas que competían por las vacantes, agregó: “Somos muchas personas, pero hay que estar y tener fe”.

La expectativa de acceder a un trabajo estable llevó a muchos postulantes a permanecer durante horas bajo condiciones climáticas adversas. “No me imaginaba tanta gente y no puedo creer que esté tanto tiempo haciendo la fila”, expresó otra mujer.

“Tuve que vender ropa y muebles para llegar”

Uno de los testimonios más difíciles fue el de una mujer que llevaba seis meses desempleada. Había trabajado en comercio y atención al público y aseguró que, pese a contar con referencias y capacitaciones, no había logrado reinsertarse laboralmente.

“Estoy endeudadísima”, contó. La situación económica, según relató, la obligó a desprenderse progresivamente de sus pertenencias para afrontar los gastos cotidianos.

“Tuve que vender ropa, muebles míos, para llegar. Ya no sé qué más vender”, expresó. La mujer también manifestó su preocupación por sostener económicamente a su familia y garantizar la alimentación de sus hijos.

Sobre el impacto personal de atravesar meses sin conseguir empleo, aseguró: “No le estoy encontrando una solución y hace muy mal mentalmente”.

El desempleo en Mar del Plata

La multitudinaria convocatoria se produjo en un contexto en el que Mar del Plata registraba una tasa de desempleo superior al promedio de los principales centros urbanos del país.

De acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 citados durante la cobertura, la desocupación alcanzó el 9,9% en Mar del Plata, frente al 7,9% registrado para el conjunto de los aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

El porcentaje representaba unas 34.000 personas desocupadas que buscaban empleo en la ciudad. La postal de este miércoles, con más de ocho cuadras de fila para acceder a apenas 70 vacantes, expuso la magnitud de la demanda laboral.