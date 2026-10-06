Largas filas de jóvenes en Paraná para buscar trabajo: hay 70 puestos de entrenamiento laboral

Largas filas de jóvenes se registraron este martes en la Oficina de Empleo de Paraná para buscar trabajo y postularse a los entrenamientos laborales que comenzarán durante noviembre. La convocatoria contempla 70 puestos distribuidos entre 12 empresas y comercios locales, según confirmaron funcionarios municipales a Elonce.

Desde temprano, numerosos postulantes se concentraron en inmediaciones de calles Perón y Villaguay. La fila llegó a extenderse hasta la vuelta de la esquina mientras continuaban acercándose interesados.

La propuesta forma parte de las herramientas de entrenamiento laboral vinculadas al programa Fomentar Empleo y apunta a generar una primera experiencia dentro de ámbitos reales de trabajo. A su vez, desde el municipio remarcaron que estas prácticas pueden convertirse posteriormente en una vía para acceder a un empleo privado formal.

Fomentar Empleo está destinado a todas las personas entre 18 y 64 años (inclusive) que se encuentren desocupadas, es decir, que no cuenten con ingresos registrados en los últimos tres meses al momento de postularse al programa. Además, contempla a mujeres de 25 a 59 años, con hijos a cargo; y a hombres de 45 a 64 años, con hijos a cargo

Hay 70 puestos para noviembre

Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, explicó que quienes se acercaron pudieron manifestar su interés en participar de los entrenamientos previstos para comenzar el próximo mes. “Hay una cantidad importante de puestos: son 70 puestos en 12 empresas y comercios locales”, confirmó.

El funcionario diferenció los entrenamientos de las denominadas inserciones laborales, que implican directamente la creación de empleo privado registrado. “Las inserciones laborales son ya la creación de empleo privado formal registrado y los destinatarios pueden surgir de los propios entrenamientos”, explicó.

Durante octubre, según precisó, se concretan tres inserciones laborales en tres empresas locales.

Qué empresas están buscando personal

Paola Barbieri, directora de Empleo y Trabajo, explicó a Elonce que las oportunidades abarcan diferentes actividades económicas de la ciudad. “Las empresas son muchas y los rubros son variados. Tenemos comercios de la peatonal, entre ellos zapaterías y heladerías; empresas del Parque Industrial con búsquedas de operarios y también cadenas de supermercados locales”, detalló.

Los perfiles requeridos, por lo tanto, varían de acuerdo con las necesidades de cada firma participante.

Quiénes pueden postularse

Barbieri explicó que se observa una renovación importante entre las personas que buscan ingresar a estas propuestas.

Para participar es necesario estar registrado en el Portal Empleo y cumplir con las condiciones establecidas por el programa. “Actualmente hay mucha población nueva. Por eso hacemos hincapié en que tienen que estar registrados en el Portal Empleo y ser caracterizados”, señaló.

El sistema determina, según los requisitos correspondientes, la prioridad de los postulantes para acceder a los entrenamientos.

Quienes ya participaron anteriormente también pueden volver a presentarse, aunque no para entrenarse nuevamente en un puesto en el que ya hayan realizado una práctica.

Largas filas de jóvenes en Paraná para buscar trabajo: hay 70 puestos de entrenamiento laboral

Qué deben garantizar las empresas

Las firmas participantes deben proporcionar un espacio adecuado para que las personas seleccionadas puedan desarrollar su entrenamiento en condiciones reales de trabajo.

Además, tienen que brindar los elementos básicos de seguridad e higiene necesarios para las tareas. “Las empresas prestan el espacio físico y forman a estas personas realmente en un ambiente real de trabajo”, explicó Barbieri.

También deben cumplir con los requisitos de cobertura correspondientes durante el período de entrenamiento, entre ellos la contratación de la cobertura médica y de riesgos prevista para este tipo de prácticas.

“Estoy buscando laburo y está complicado”

La extensa fila dejó también testimonios de jóvenes que llevan meses e incluso años buscando una oportunidad laboral.

Samuel, de 20 años, contó a Elonce que se acercó por primera vez a la Oficina de Empleo. “Estoy buscando laburo. Hace unos meses que busco y está complicado encontrar”, resumió.

Tiago tiene 19 años, estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación y ya había intentado acceder anteriormente a una oportunidad. “Estoy buscando una oportunidad, un trabajo para poder sustentarme”, explicó.

Estudiar y trabajar

La posibilidad de combinar el empleo con los estudios apareció reiteradamente entre quienes esperaban ser atendidos.

Alberto contó que actualmente trabaja en actividades vinculadas con eventos culturales y atención al público, pero que esa fuente laboral finalizaría en enero. Por ese motivo decidió anticiparse y buscar otra alternativa que le permita continuar con sus estudios universitarios.

“Quiero tener algo para poder pagar mi estudio universitario. Me queda trabajo hasta enero solamente, así que esto me ayudaría bastante”, relató a Elonce.

Ya había recurrido anteriormente a la Oficina de Empleo, aunque hasta el momento no había conseguido un puesto.

Jóvenes que buscan su primera experiencia

Para otros postulantes, la convocatoria representa directamente la posibilidad de conseguir su primera experiencia laboral.

Luisina, de 19 años, contó que todavía cursa el nivel secundario y que nunca había buscado empleo anteriormente. “Vine para ver si consigo algún trabajo o algo que me dé experiencia laboral”, señaló.

Soledad, en cambio, tiene casi 20 años y aseguró que lleva alrededor de dos buscando una oportunidad. “La búsqueda está bastante compleja. Es la segunda vez que vengo”, expresó.

“La juventud necesita oportunidades”

Familiares también acompañaron a algunos de los jóvenes que hicieron fila desde las primeras horas.

Silvia llegó junto a su hija y describió las dificultades que observa para incorporarse actualmente al mercado laboral. “Está bastante complicado. Ojalá tengan una oportunidad porque la juventud necesita un montón”, manifestó.

Las historias se repitieron durante la mañana entre estudiantes, jóvenes que buscan su primer empleo y personas que saben que próximamente perderán su actual fuente laboral.

Convocatoria permanente a empresas

Desde la Municipalidad remarcaron que, además de recibir postulantes, existe una convocatoria permanente para sumar empresas y comercios a las diferentes herramientas de empleo.

“Está abierto todo el año para que el comercio y las empresas locales puedan hacer uso de estas herramientas y generar espacios laborales”, señaló Bustamante.

Además de Fomentar Empleo, el municipio cuenta con el programa Te Conecto, que realiza una preselección de perfiles laborales de acuerdo con las necesidades planteadas por las empresas. La decisión final sobre la contratación queda en manos de cada firma.

Las empresas y comercios interesados pueden comunicarse al 0343-155015194 o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo. Las convocatorias para postulantes también son difundidas a través de los canales oficiales municipales y las redes de la Subsecretaría de Producción.