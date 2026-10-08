El salario mínimo aumentó a $391.200 en octubre

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) aumentó a $391.200 durante octubre de 2026, de acuerdo con el cronograma de actualizaciones establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El nuevo importe representó una suba de $7.400 respecto de septiembre, cuando el piso salarial se ubicaba en $383.800.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 4/2026 y forma parte de los incrementos previstos para los trabajadores comprendidos en el régimen. El monto corresponde a empleados mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo.

En términos porcentuales, el incremento de octubre fue de aproximadamente el 1,93% respecto del mes anterior. La actualización también modificó el valor mínimo correspondiente a los trabajadores jornalizados, cuyo importe se determina en función de las horas trabajadas.

A quiénes alcanza el nuevo salario mínimo

El salario mínimo constituye el piso de remuneración establecido para los trabajadores mayores de 18 años comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo y para determinados trabajadores del sector público nacional, con las excepciones previstas por la legislación vigente.

Esto significa que un trabajador comprendido en el régimen, que cumpla una jornada completa, no debería percibir una remuneración inferior al monto establecido, sin perjuicio de las condiciones previstas en los convenios colectivos de trabajo.

En el caso de quienes cumplen jornadas reducidas, el salario mínimo se determina proporcionalmente, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Qué ocurre con los planes sociales y otras prestaciones

El salario mínimo también funciona como parámetro de referencia para distintas disposiciones laborales y sociales. Sin embargo, su actualización no implica necesariamente un aumento automático de todas las prestaciones de ANSES.

Las jubilaciones y pensiones del sistema previsional nacional cuentan con un mecanismo de movilidad propio, mientras que otras asignaciones y beneficios se actualizan conforme a sus respectivas normativas.

Por ese motivo, el nuevo piso salarial de octubre debe diferenciarse de los haberes jubilatorios, las asignaciones familiares y los salarios establecidos por convenios colectivos específicos.

Cuánto aumentó respecto de septiembre

La actualización llevó el salario mínimo de $383.800 a $391.200, lo que significó una diferencia de $7.400 mensuales.

El importe comenzó a regir para octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial, y constituye una referencia para las relaciones laborales alcanzadas por la normativa.

La medida tiene alcance nacional, por lo que también comprende a los trabajadores de Entre Ríos incluidos en el régimen correspondiente.