ARCA prorrogó el vencimiento para la presentación de Ganancias 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 30 de octubre de 2026 el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La disposición alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en la Resolución General 5692, tanto a responsables del régimen general como a contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Dicha modificación establece un nuevo plazo excepcional para cumplir con la presentación, que anteriormente había sido extendido hasta el 13 de octubre. De esta manera, los contribuyentes alcanzados contarán con tiempo hasta el viernes 30 de octubre para presentar la documentación correspondiente.

Qué cambió con la resolución de ARCA

La nueva disposición modificó la Resolución General 5851 y sus posteriores modificaciones, que habían establecido plazos especiales para cumplir con las obligaciones correspondientes al período fiscal 2025.

Según explicó el organismo en los fundamentos de la norma, la decisión respondió a la sanción de la Ley 27.826, aprobada el 17 de septiembre de 2026, cuyas disposiciones impactan en la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anterior.

ARCA señaló que razones de administración tributaria hicieron aconsejable extender el vencimiento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes comprendidos.

Cuándo vence la presentación y qué ocurre con el pago

La resolución estableció dos fechas diferenciadas para las obligaciones vinculadas con Ganancias 2025:

- Presentación de la declaración jurada: 30 de octubre de 2026.

- Pago del saldo resultante: 27 de julio de 2026.

De esta manera, la prórroga alcanza exclusivamente al plazo de presentación, mientras que la fecha de vencimiento del pago permaneció sin modificaciones.

Por otra parte, la resolución también modifica el plazo previsto para ejecutar el proceso sistémico de caracterización como “Pequeño Contribuyente”, contemplado en la Resolución General 5321.

La fecha establecida anteriormente para ese procedimiento era el 23 de octubre de 2026 y, mediante la nueva disposición, fue trasladada al 16 de noviembre de 2026.