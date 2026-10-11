Paro nacional de médicos y odontólogos de PAMI durante cuatro días: qué servicios se atenderán

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. Reclaman una actualización de sus ingresos. Se suspenderán turnos programados y consultas de rutina, aunque se mantendrán las urgencias.
Los médicos de cabecera y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, que comenzará el martes 13 y se extenderá hasta el viernes 16 de octubre.
La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), en reclamo de una actualización de los ingresos que perciben por la atención de los afiliados.
Según denunciaron desde la organización, los honorarios registraron un importante retraso frente al incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios y de los materiales utilizados para las prestaciones médicas y odontológicas.
Los profesionales sostuvieron que sus ingresos reales cayeron a la mitad desde abril y exigieron una recomposición de los valores que reciben mensualmente por cada afiliado asignado.
Cuánto cobran los profesionales y qué aumento reclaman
De acuerdo con los valores difundidos por APPAMIA, los médicos de cabecera perciben actualmente $2.700 por afiliado y solicitan elevar ese monto a $4.500. En el caso de los odontólogos, señalaron que reciben $374 por paciente y reclaman establecer un piso de entre $1.500 y $3.000.
La entidad explicó que el aumento de los insumos y los gastos necesarios para sostener la atención profesional agravó la situación económica del sector, lo que motivó la convocatoria a una medida de fuerza de alcance nacional.
Qué servicios de PAMI se suspenderán durante el paro
Durante los cuatro días de protesta, los profesionales adheridos anunciaron la suspensión de las siguientes prestaciones:
- Turnos médicos y odontológicos programados.
- Consultas de rutina.
- Derivaciones a especialistas.
- Transcripciones de recetas habituales.
En tanto, se garantizarán las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica, según lo informado por los convocantes, publicó Ámbito.
Qué deben hacer los afiliados que tengan turnos
Ante la medida de fuerza, recomendaron a los afiliados de PAMI que tengan consultas o prácticas previstas entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre comunicarse previamente con sus profesionales habituales.
El objetivo es confirmar si la atención será suspendida y conocer las posibilidades de reprogramación, para evitar traslados innecesarios durante las jornadas de protesta.