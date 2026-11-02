Conmoción en España: un futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un rodillazo en el pecho

Un futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un fuerte rodillazo en el pecho durante un partido de la Segunda División de España. El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, se desplomó sobre el campo de juego luego de chocar con el arquero del FC Andorra, Owono, en los minutos finales del encuentro disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El episodio ocurrió a los 98 minutos, cuando ambos equipos empataban 2-2 y el partido atravesaba sus instantes decisivos. Durante un contragolpe del conjunto local, De Miguel corrió en busca de una pelota larga y consiguió superar a los defensores rivales.

En ese momento, el arquero del Andorra salió de su área para intentar despejar el balón, pero terminó impactando con su rodilla directamente contra el pecho del delantero. El futbolista cayó al césped y permaneció inmóvil, lo que provocó una inmediata reacción de sus compañeros y adversarios, quienes solicitaron desesperadamente la asistencia médica.

Desesperación y maniobras de reanimación en pleno partido

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó al arquero Owono tras la infracción, mientras los servicios médicos ingresaban rápidamente al terreno de juego para asistir al jugador del Tenerife.

La gravedad de la situación generó momentos de preocupación entre los futbolistas y los espectadores presentes en el estadio. Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos antes de trasladar al delantero hacia una ambulancia medicalizada.

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De Miguel fue retirado en camilla y recibió una ovación de los hinchas, quienes acompañaron su salida mientras continuaban las tareas de asistencia.

De acuerdo con la información médica difundida por el club, el jugador sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del impacto recibido durante la jugada.

Lograron reanimarlo y permanece internado en terapia intensiva

Según el parte médico del Tenerife, los profesionales consiguieron que el delantero recuperara el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas durante la emergencia.

Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante la tarde del lunes, el futbolista permanecía estable dentro de un cuadro de gravedad, respiraba por sus propios medios, pero continuaba inconsciente, según la información proporcionada por la institución.

La evolución de su estado de salud quedó bajo seguimiento del equipo médico del establecimiento sanitario.

El árbitro suspendió el encuentro tras el accidente

Ante la gravedad del episodio y la conmoción que provocó entre los integrantes de ambos planteles, el árbitro decidió suspender definitivamente el partido.

La determinación fue adoptada de común acuerdo, debido a que la situación médica del delantero había pasado a ser la principal preocupación de los futbolistas, cuerpos técnicos y autoridades.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades. ℹ️ https://t.co/6XLVOerLHy — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

El encuentro entre Tenerife y Andorra se encontraba igualado 2-2 cuando ocurrió el choque, en una jornada que también había registrado expulsiones antes de la lesión.

Tras conocerse la situación, desde distintos sectores del fútbol español se difundieron mensajes de apoyo y deseos de recuperación para Jesús de Miguel, mientras se aguardaban novedades sobre su evolución médica.