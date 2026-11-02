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Deportes Definición dramática por la permanencia

Patronato sigue en Primera Nacional: video de la jugada del final ante Atlético Rafaela

Patronato aseguró su permanencia en la Primera Nacional tras empatar 0 a 0 con Atlético Rafaela. Un remate de Cavallaro que pegó en el palo, a minutos del cierre, evitó un posible desempate por el descenso ante Nueva Chicago.

2 de Noviembre de 2026
Patronato empató con Rafaela.
Patronato empató con Rafaela. Foto: (CAP).

REDACCIÓN ELONCE

Patronato aseguró su permanencia en la Primera Nacional tras empatar 0 a 0 con Atlético Rafaela. Un remate de Cavallaro que pegó en el palo, a minutos del cierre, evitó un posible desempate por el descenso ante Nueva Chicago.

Patronato sufrió, pero sigue en Primera Nacional después de igualar sin goles ante Atlético Rafaela, este lunes, en el estadio Nuevo Monumental, por la 36ª fecha de la Zona B.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes consiguió mantener la categoría gracias al empate y a la victoria de Chacarita Juniors por 2 a 0 sobre Nueva Chicago.

 

El Rojinegro terminó el campeonato con 38 puntos, apenas uno por encima de Nueva Chicago, que sumó 37 unidades y descendió a la Primera B Metropolitana. Sin embargo, una jugada sobre el cierre del encuentro en Rafaela estuvo cerca de modificar el desenlace.

 

La jugada que pudo cambiar el destino de Patronato

 

Cuando el partido llegaba a su final, Juan Ignacio Cavallaro tuvo una oportunidad clara para Atlético Rafaela, pero su remate impactó contra el palo. Si la pelota ingresaba, Patronato habría quedado obligado a disputar un desempate por la permanencia ante Nueva Chicago.

 

Apenas dos minutos después de esa acción, el árbitro marcó el final del encuentro y el conjunto entrerriano aseguró su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

 

Mientras tanto, en Villa Maipú, Maximiliano Meléndez y el exPatronato Nicolás Pantaleone marcaron los goles de Chacarita. Ese encuentro terminó 13 minutos más tarde debido a la descompensación de Gastón Lotito, ayudante del entrenador de Nueva Chicago.

 

Por ese motivo, los jugadores y el cuerpo técnico de Patronato siguieron con tensión los últimos minutos del otro partido, hasta que se confirmó definitivamente la permanencia del Rojinegro.

Temas:

Patronato Primera Nacional Atlético Rafaela
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