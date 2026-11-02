Boca, Rosario Central y Argentinos definirán la tabla anual: confirmaron día y horario de los partidos

La Liga Profesional confirmó que los encuentros decisivos por la tabla anual se jugarán el sábado 7 de noviembre a las 17.30. Boca lidera con 60 puntos, seguido por Rosario Central con 59 y Argentinos Juniors con 57, que todavía tiene un partido pendiente.
La definición de la tabla anual de la Liga Profesional ya tiene día y horario confirmados. Tras la victoria de Boca sobre River en el Superclásico, la organización estableció que los encuentros decisivos de Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors se disputarán el sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, por la última fecha del Torneo Clausura 2026.
El Xeneize llegó a esta instancia como líder de la clasificación general, con 60 puntos, luego de superar a River. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, con el objetivo de terminar el campeonato en lo más alto.
Por su parte, Rosario Central quedó segundo, con 59 unidades, después de vencer 2 a 1 a Sarmiento de Junín como visitante. El conjunto rosarino recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y buscará superar a Boca para quedarse con el primer puesto de la tabla anual.
Argentinos Juniors también mantiene sus posibilidades
El tercer equipo involucrado en la definición es Argentinos Juniors, que suma 57 puntos y todavía debe disputar su encuentro ante Atlético Tucumán, programado para este lunes a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez necesita conseguir una victoria para alcanzar las 60 unidades e igualar a Boca antes de la última jornada. Posteriormente, recibirá a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona.
De esta manera, los tres equipos conocerán sus posibilidades definitivas después del encuentro pendiente del Bicho de La Paternal.
Qué ocurre si los equipos terminan igualados en puntos
Uno de los aspectos determinantes para la definición será la diferencia de gol, que podría resolver el primer puesto en caso de igualdad de unidades. Actualmente, Boca cuenta con una diferencia de gol de +22, mientras que Argentinos Juniors registra +11. Por lo tanto, el conjunto de la Ribera dispone de una ventaja importante en ese criterio.
Si Argentinos vence a Atlético Tucumán y posteriormente supera a Huracán, podría finalizar con 63 puntos. En ese escenario, si Boca también derrota a Defensa y Justicia, ambos terminarían igualados en unidades y la diferencia de gol definiría la clasificación.
Rosario Central, mientras tanto, necesitará ganar su compromiso y esperar un resultado favorable en el encuentro de Boca para tener posibilidades de finalizar primero.
Boca busca volver a terminar una competencia en lo más alto
La definición también tendrá relevancia para Boca, que intentará alcanzar su primera consagración durante la gestión de Juan Román Riquelme como presidente.
La última vuelta olímpica del Xeneize se produjo el 1 de marzo de 2023, cuando derrotó 3 a 0 a Patronato en la Supercopa Argentina 2022, publicó Ámbito.
Rosario Central, en tanto, conquistó la Supercopa Internacional el 26 de septiembre de 2026, tras vencer 3 a 1 a Estudiantes. Argentinos Juniors buscará cortar una sequía de títulos que se remonta al Torneo Clausura 2010.
Además de la definición del primer puesto, la última fecha del Clausura tendrá encuentros importantes para los equipos que buscan clasificarse a las copas internacionales.