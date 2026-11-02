La Costanera de Paraná se llenó de familias y deportistas en una tarde agradable

REDACCIÓN ELONCE
La Costanera de Paraná reunió a numerosos vecinos que salieron a caminar, hacer deporte y compartir mates. En diálogo con Elonce, destacaron las condiciones del paseo y expresaron inquietud por la crecida del río.
La costanera de Paraná fue uno de los espacios más concurridos durante la tarde de este lunes. Familias, parejas y deportistas aprovecharon la temperatura agradable para caminar, compartir mates y disfrutar del paisaje junto al río. El móvil de Elonce recorrió el sector bajo del paseo y conversó con vecinos que eligieron realizar actividades al aire libre.
Una brisa acompañó la jornada y favoreció a quienes practicaban deportes o recorrían la zona con sus mascotas. También hubo grupos que se instalaron a descansar y compartir un momento de encuentro.
Entre los visitantes, un hombre que caminaba por el lugar contó que acudía casi todos los días. Consultado sobre la crecida del Paraná, consideró que el nivel del agua se encontraba estable.
Mates y caminatas junto al río
Una pareja que había salido a disfrutar de la tarde destacó las condiciones del paseo y el estado de limpieza del sector.
"Está limpito el municipal. Está todo lindo. La gente no ha ensuciado por el momento", comentaron a Elonce.
Los entrevistados explicaron que aprovecharon un momento libre de sus obligaciones laborales para realizar una salida ocasional. "Es una escapada de hoy nomás", señalaron.
La actividad física, otra de las opciones elegidas
Virginia y Juan también fueron entrevistados mientras caminaban por la costanera. Ambos contaron que visitaban el lugar ocasionalmente y que aprovechaban las jornadas agradables para realizar ejercicio.
"De vez en cuando venimos para este lado", expresaron.
Además, mencionaron que combinaban las caminatas con otras actividades físicas. "Y salimos a caminar de vez en cuando y al gimnasio por ahí", comentaron.
La crecida del Paraná despertó inquietud
Durante el recorrido, algunos vecinos también hicieron referencia al aumento del nivel del río y a las posibles consecuencias para los espacios recreativos durante el verano.
Un padre que paseaba con sus hijos, Aslan e Iris, contó que había observado el avance del agua mientras recorrían la zona.
"Esperamos disfrutar el verano pleno", manifestó.