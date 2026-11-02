Quilmes Rock 2027 confirmó precios y su grilla con Divididos, Fito Páez, Babasónicos y grandes figuras

El Quilmes Rock 2027 se realizará el 16, 17 y 18 de abril y reunirá a importantes artistas nacionales e internacionales. La programación incluirá el regreso de Fricción y un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Conocé los artistas confirmados y los precios de las entradas.
El Quilmes Rock 2027 confirmó su grilla de artistas para la próxima edición, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de abril. El festival contará con la participación de Divididos, Babasónicos, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos y la banda australiana Jet, entre numerosos referentes del rock nacional e internacional.
La programación también incluirá a Jorge Drexler, Las Pelotas, Los Auténticos Caligaris, Dante Spinetta, Ángela Torres, Alejandro Lerner, Turf, Kapanga, Kevin Johansen y Marilina Bertoldi, entre otros músicos que formarán parte de las tres jornadas.
Los organizadores anunciaron, además, el regreso de Fricción y un homenaje a Luis Alberto Spinetta a cargo del bajista Javier Malosetti. También adelantaron que habrá nuevas confirmaciones y sorpresas durante los próximos meses.
Todos los artistas confirmados para el Quilmes Rock 2027
La nueva edición reunirá a músicos de distintas generaciones y estilos, con una programación que abarcará desde el rock clásico argentino hasta propuestas contemporáneas.
Entre los artistas y bandas confirmados se encuentran:
Referentes del rock: Divididos, Babasónicos, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Las Pelotas, Virus, Celeste Carballo, Alejandro Lerner y Fricción.
Bandas y solistas destacados: Jet, Jorge Drexler, Los Auténticos Caligaris, Dante Spinetta, Kevin Johansen, Kapanga, Turf, 2 Minutos, Massacre, La Mississippi, La Portuaria y Los Tipitos.
Nuevas generaciones: Bandalos Chinos, Winona Riders, Dum Chica, Kill Flora, Mi Amigo Invencible, Barbi Recanati, Marilina Bertoldi, Ángela Torres y Camionero.
Otros artistas: El Mató a un Policía Motorizado, Cruzando el Charco, La Delio Valdez, Los Cafres, Jóvenes Pordioseros, Viva Elástico y Henry & La Palangana.
Uno de los momentos anunciados será el regreso de Fricción, banda que tuvo un papel destacado en la escena del rock argentino durante la década de 1980.
Asimismo, Javier Malosetti encabezará un homenaje a Luis Alberto Spinetta, con una propuesta destinada a recordar la trayectoria y la obra del músico argentino.
Un lanzamiento con música en vivo
La presentación oficial de la programación se realizó durante un encuentro que reunió a artistas y referentes de la industria musical.
Durante la celebración, Juanse, de Ratones Paranoicos; Flavio Cianciarulo, de Los Fabulosos Cadillacs, y el Tano Marciello compartieron escenario para interpretar versiones de “Ceremonia”, “Mal Bicho” y “Para Siempre”, acompañados por músicos invitados.
También hubo un segmento acústico en el que participaron Alejandro Lerner, Wen y Gianluz. Junto a otros artistas presentes, interpretaron canciones como “Amigos”, “Rutas Argentinas” y “Cómo me voy a olvidar”.
El evento funcionó como anticipo de la propuesta musical que se desarrollará durante las tres jornadas del festival.
Cuánto cuestan las entradas para el Quilmes Rock 2027
Los organizadores informaron que los abonos para el Quilmes Rock 2027 ya se encuentran a la venta a través de Enigma Tickets.
La primera etapa de comercialización, denominada Zorzal Madrugador, se agotó. Actualmente, según lo anunciado, se encuentra habilitada una segunda fase de venta con precios promocionales por tiempo limitado.
Los valores informados para esta etapa son los siguientes:
Campo, dos jornadas: $220.000.
Campo, tres jornadas: $300.000.
Espacio VIP con tribuna, dos jornadas: $600.000.
Espacio VIP con tribuna, tres jornadas: $810.000.
Los importes no incluyen los cargos por servicio, por lo que el precio final dependerá de los adicionales aplicados durante la compra.
El festival podrá verse por streaming
La plataforma Flow, perteneciente a Personal, estará a cargo de la transmisión del Quilmes Rock 2027 para Argentina, Uruguay y Paraguay.
La cobertura incluirá las presentaciones musicales de los distintos escenarios, entrevistas con los protagonistas y contenidos especiales.
Además, una vez finalizado el festival, los espectáculos quedarán disponibles en el catálogo On Demand de la plataforma para que los usuarios puedan volver a verlos.
La historia del Quilmes Rock y sus momentos más recordados
Desde su primera edición en 2003, el Quilmes Rock se consolidó como uno de los festivales de mayor trayectoria dentro de la escena musical argentina.
A lo largo de sus distintas ediciones, sus escenarios recibieron a artistas como Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta, Divididos y Charly García, quien protagonizó una recordada interpretación de “Seminare” bajo la lluvia.
Entre otros acontecimientos destacados también se encuentran la reunión de Sumo y el encuentro musical entre Gorillaz y Trueno.
La edición de 2025 estuvo marcada por el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales y el reencuentro de David Lebón y Pedro Aznar con las canciones de Serú Girán.
Con estos antecedentes, el Quilmes Rock 2027 buscará reunir nuevamente a distintas generaciones de público, mediante una programación que combinará bandas históricas, artistas internacionales y nuevas propuestas musicales.