Hallaron muertos a una docente y a su expareja en Santa Fe e investigan un posible femicidio

María Itatí Yossen, docente y vicedirectora de una escuela especial de Santa Fe, fue encontrada muerta el sábado en una vivienda del barrio Sur. En el mismo inmueble fue hallado sin vida su expareja, Fabio Firmapaz, de 50 años.

La Justicia investiga ambas muertes bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. Los resultados de las autopsias y los peritajes serán determinantes para establecer lo ocurrido.

El procedimiento se realizó en una propiedad de calle 3 de Febrero al 3300, donde residía Firmapaz. La intervención policial comenzó después de que familiares de la mujer advirtieran que no podían comunicarse con ella.

La alerta de los familiares y el hallazgo

Según la reconstrucción inicial, el hombre habría citado a Yossen en su departamento alrededor de las 7. La docente salió temprano de su casa y sus allegados perdieron contacto con ella desde las primeras horas de la mañana.

Ante la falta de respuestas, la familia sospechó que podía encontrarse en la vivienda de su expareja. Por ese motivo, solicitó la intervención de la Policía para conocer su paradero.

Al ingresar, los efectivos encontraron a la mujer sin vida sobre una cama, en una habitación de la planta alta. El cuerpo de Firmapaz fue localizado en la planta baja del inmueble.

Las pericias buscarán establecer cómo murió

Una de las posibilidades que analizan los investigadores es que Yossen haya muerto por asfixia. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser contrastada con los estudios forenses.

La autopsia permitirá avanzar sobre la causa del fallecimiento de la docente. Los peritajes también buscarán reconstruir la secuencia de los hechos dentro de la vivienda de Santa Fe.

La principal línea de investigación contempla que Firmapaz habría asesinado a su expareja y luego se habría quitado la vida. Por el momento, esa explicación permanece bajo análisis judicial.

El recuerdo de la comunidad educativa

Yossen se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N.º 2009 Bernardo de Monteagudo, de Santa Fe. Había titularizado en el cargo el 23 de febrero de este año y sus compañeros la conocían como “La Gringa”.

Tras conocerse su muerte, AMSAFE La Capital expresó su pesar y acompañó a sus familiares y compañeros. El sindicato la recordó por su solidaridad, su compañerismo y su compromiso con la educación pública.

“María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública”, expresó la organización. También pidió que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y la despidió con un “¡Hasta siempre, Compañera!”.