El condenado por el femicidio Lucía Pérez pidió mudarse a Entre Ríos y revisarán su solicitud

La Justicia volverá a analizar el pedido de Juan Pablo Offidani, condenado en la causa por Lucía Pérez, para mudarse de Mar del Plata a Entre Ríos. La Cámara de Apelación y Garantías revocó el rechazo inicial y ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 que evalúe nuevamente la solicitud.

La resolución no autoriza el traslado ni modifica por sí misma su situación procesal. Los jueces deberán comprobar el domicilio propuesto y determinar si el cambio puede realizarse bajo condiciones que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones judiciales.

Offidani permanece en libertad y tiene una pena única de 15 años de prisión que todavía no está firme. Fue condenado por su participación en el abuso sexual agravado de la adolescente y por delitos de comercialización de estupefacientes.

Qué argumentos presentó la defensa

Los abogados sostuvieron que Offidani cumplió las obligaciones impuestas desde que recuperó la libertad y que no registró incumplimientos. También plantearon que su permanencia en Mar del Plata está atravesada por situaciones de aislamiento y hostilidad social.

Para respaldar el pedido de radicación en Entre Ríos, presentaron informes profesionales que recomendaron un cambio de residencia. Según esos documentos, otro entorno podría favorecer su reinserción laboral y la continuidad de su tratamiento psicológico.

La defensa propuso establecer controles periódicos ante autoridades policiales entrerrianas. Esa alternativa deberá ser examinada por el tribunal junto con las características del domicilio ofrecido.

La oposición de la Fiscalía y de los particulares damnificados

La Fiscalía General se opuso al cambio de domicilio por considerar que podría incrementar los riesgos procesales. Los particulares damnificados en la causa por Lucía Pérez también reclamaron el regreso inmediato de Offidani a la Unidad Penal 44 de Batán.

Los jueces Adrián Angulo y Gastón de Marco, integrantes de la Sala I de la Cámara, distinguieron el pedido de residencia de una nueva excarcelación. Señalaron que se trata de decisiones diferentes.

En ese marco, recordaron que la excarcelación fue revocada en abril de 2026. Esa resolución tiene pendiente una revisión ante el Tribunal de Casación bonaerense.

Qué deberá resolver ahora el tribunal

La Cámara también consideró que Offidani lleva cumplidas más de las dos terceras partes de la pena única. Además, tuvo en cuenta los conflictos sociales y las dificultades de convivencia expuestos por su defensa.

El Tribunal Oral Nº 2 deberá revisar el domicilio propuesto en Entre Ríos y evaluar posibles garantías. Entre las alternativas mencionadas figuran presentaciones periódicas en una dependencia policial, un domicilio legal en Buenos Aires y garantías personales o reales.

Por el momento, Offidani no puede concretar la mudanza. La autorización dependerá de la nueva evaluación judicial y de su compatibilidad con las condiciones procesales vigentes en la causa por Lucía Pérez.