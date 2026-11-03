Se mantiene alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: prevén actividad eléctrica y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para la mañana y tarde de este martes. La advertencia anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con la actualización del organismo nacional, se esperan acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en determinadas localidades de la provincia.

La advertencia se mantiene vigente para dos períodos de la jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante buena parte del martes.

Cómo estará la jornada en Paraná

Para Paraná, el SMN anticipa una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 18 grados durante este martes. La jornada estará marcada por lluvias y tormentas, con probabilidades de precipitaciones más elevadas durante la mañana y la tarde.

Según el pronóstico oficial, la probabilidad de lluvias oscilará entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche disminuirá a valores de entre el 10% y el 40%.

En cuanto a las temperaturas, se esperan 20 grados durante la mañana, 26 grados por la tarde y 22 grados durante la noche. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora en los primeros dos períodos del día, mientras que hacia la noche disminuirán a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Qué pasará con las temperaturas durante la semana

Luego de las tormentas previstas para este martes, el miércoles 4 de noviembre se espera una mejora progresiva de las condiciones en Paraná, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados.

Durante la madrugada y la mañana del miércoles todavía habrá una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche no se esperan lluvias, con cielo parcialmente nublado.

Para el jueves 5, el SMN anticipó una jornada sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y una marcada amplitud térmica. La temperatura mínima descenderá hasta los 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27 grados.

Nuevas lluvias y ráfagas para el viernes

El viernes 6 de noviembre podría registrarse un nuevo período de inestabilidad en Paraná. El organismo anticipó una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche.

Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la segunda mitad del viernes, por lo que será importante seguir las actualizaciones del organismo meteorológico.

Para el sábado 7, se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. También podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana.

El domingo 8 se presentaría soleado, con temperaturas de entre 10 y 24 grados, mientras que el lunes 9 se anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados, sin lluvias previstas.