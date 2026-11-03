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Sociedad Operativo de Gendarmería Nacional en Mendoza

Incautaron 150.000 dólares que un hombre llevaba ocultos en dos riñoneras

Gendarmes detectaron al pasajero durante un control en Mendoza. El hombre llevaba fajos de dólares sin documentación respaldatoria y se los incautaron.

3 de Noviembre de 2026
Llevaba 150.000 dólares ocultos en riñoneras y entre su ropa
Llevaba 150.000 dólares ocultos en riñoneras y entre su ropa

Gendarmes detectaron al pasajero durante un control en Mendoza. El hombre llevaba fajos de dólares sin documentación respaldatoria y se los incautaron.

Un hombre fue descubierto cuando intentaba viajar en colectivo con 150.000 dólares ocultos en riñoneras, una mochila y entre sus prendas de vestir, durante un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén, provincia de Mendoza. El dinero fue secuestrado porque el pasajero no contaba con documentación que respaldara su traslado.

 

Los gendarmes observaron a un hombre mayor de edad que se disponía a abordar un colectivo de larga distancia con destino a la provincia de Salta. Según informó la fuerza, su comportamiento llamó la atención de los uniformados porque evitaba el contacto visual y presentaba movimientos corporales rígidos.

Ante esa situación, los efectivos solicitaron la documentación del pasajero y, tras advertir sus movimientos, requirieron autorización al magistrado interviniente para realizar una inspección más exhaustiva.

 

Durante la requisa, descubrieron que el hombre llevaba dos riñoneras de tela blanca escondidas debajo de sus prendas de vestir, en cuyo interior había varios fajos de dólares estadounidenses.

 

Además, los uniformados encontraron otros billetes de moneda extranjera distribuidos en un equipaje de mano y entre la ropa del pasajero.

Secuestraron 150.000 dólares y un teléfono celular

Tras reunir el dinero, los funcionarios realizaron el recuento y constataron que había 15 fajos de 100 billetes de 100 dólares cada uno, lo que representaba un total de 150.000 dólares.

 

Según informó Gendarmería Nacional, el hombre no contaba con documentación que acreditara legalmente el traslado de esa suma.

 

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el procedimiento y dispuso el secuestro de la totalidad del dinero y de un teléfono celular.

Temas:

Gendarmería Nacional mendoza Guaymallén 150.000 dólares dólares ocultos riñoneras
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