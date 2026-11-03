Se retoma el pago de haberes para activos y jubilados de la administración pública entrerriana

Este martes se retoma el cronograma de haberes de octubre para activos y jubilados del gobierno de Entre Ríos. El pago comenzó el pasado sábado y finalizará el jueves 5, de acuerdo con el esquema de acreditación.

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

El detalle del cronograma: