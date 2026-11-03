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Política Cronograma

Se retoma el pago de haberes para activos y jubilados de la administración pública entrerriana

Este martes se retoma el cronograma de pagos de haberes en la administración pública de Entre Ríos. Hoy cobran aquellos que perciben hasta $1.830.000.

3 de Noviembre de 2026
Sigue el pago de haberes en Entre Ríos
Sigue el pago de haberes en Entre Ríos

Este martes se retoma el cronograma de pagos de haberes en la administración pública de Entre Ríos. Hoy cobran aquellos que perciben hasta $1.830.000.

Este martes se retoma el cronograma de haberes de octubre para activos y jubilados del gobierno de Entre Ríos. El pago comenzó el pasado sábado y finalizará el jueves 5, de acuerdo con el esquema de acreditación.

 

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

 

El detalle del cronograma:

  • Lunes 2 de noviembre: haberes de hasta $1.520.000 (se acreditó el sábado 31 de octubre).
  • Martes 3 de noviembre: haberes desde $1.520.001 hasta $1.830.000.
  • Miércoles 4 de noviembre: haberes desde $1.830.001 hasta $2.430.000.
  • Jueves 5 de noviembre: haberes desde $2.430.001 en adelante.

Temas:

cronograma de pagos Haberes Entre Ríos
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