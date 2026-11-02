Bono de ANSES de $70.000 en noviembre: quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera

El bono de ANSES de hasta $70.000 en noviembre de 2026 fue formalizado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1296/2026. La medida estableció un refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos, que se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales actualizados por inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedó facultada para instrumentar los pagos, que tendrán diferentes montos según los ingresos de cada beneficiario. Quienes perciban la jubilación mínima recibirán el bono completo, mientras que otros titulares accederán a una suma proporcional.

El esquema también fijó un límite de ingresos a partir del cual no corresponderá cobrar el beneficio. De esta manera, el refuerzo buscará complementar las prestaciones más bajas sin extenderse a la totalidad de los jubilados y pensionados.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000

El pago íntegro estará destinado a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo de $444.158,46. Con el adicional, sus ingresos alcanzarán los $514.158,46.

También recibirán el refuerzo los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber básico será de $355.326,77. Al sumar los $70.000, percibirán un total de $425.326,77.

El beneficio alcanzará, además, a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, vejez y madres de siete hijos o más, así como a beneficiarios de pensiones graciables administradas por ANSES, según las condiciones establecidas.

Cómo se calcula el bono proporcional

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $444.158,46, pero sean inferiores a $514.158,46, recibirán un bono proporcional para completar este último importe.

Por ejemplo, una persona que cobre $480.000 recibirá un adicional de $34.158,46. En cambio, quienes perciban $514.158,46 o más no accederán al refuerzo extraordinario.

Este mecanismo permitirá que los beneficiarios ubicados apenas por encima del haber mínimo reciban una compensación, aunque inferior al bono completo de $70.000.

Requisitos y cómo se cobrará el beneficio

Para acceder al pago, la prestación previsional deberá encontrarse vigente y contar con liquidación correspondiente a noviembre de 2026.

El decreto estableció que el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos por aportes u obra social. Tampoco se incorporará al cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), publicó Uno Mendoza.

La acreditación será automática, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones. Los beneficiarios recibirán el dinero en su cuenta bancaria habitual, junto con el haber mensual y de acuerdo con el calendario de pagos organizado por terminación de DNI.