La recaudación creció levemente en octubre, pero el IVA volvió a caer por debajo de la inflación

La recaudación tributaria de octubre de 2026 alcanzó los $21,61 billones y registró un incremento nominal del 33,7% respecto del mismo mes del año pasado, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, al descontar la inflación estimada, la mejora real habría sido de apenas 0,5%, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a mostrar una caída.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento del Impuesto a las Ganancias y la recuperación de los derechos de exportación. En contraste, el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, registraron aumentos inferiores a la evolución de los precios.

La comparación todavía es provisoria, debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no publicó el dato definitivo de inflación de octubre. Las estimaciones privadas ubicaron el incremento mensual de precios alrededor del 1,9%, lo que llevaría la inflación interanual a aproximadamente el 33%.

El IVA volvió a caer en términos reales

Uno de los principales datos del informe fue el comportamiento del IVA, cuya recaudación neta alcanzó los $7.032.743 millones. Aunque representó un aumento nominal del 21,8% interanual, al descontar la inflación estimada habría registrado una caída real del 8,3%.

El IVA impositivo, vinculado principalmente con las operaciones del mercado interno y el consumo, aportó $4.984.924 millones. Este componente creció 30,5% en términos nominales, pero habría retrocedido 1,7% en términos reales.

La situación fue más marcada en el IVA aduanero, que recaudó $2.130.819 millones y disminuyó 4,9% incluso sin descontar la inflación. En términos reales, la contracción habría alcanzado el 28,4%.

ARCA explicó que en el resultado del IVA impositivo influyeron las compensaciones con saldos a favor y las devoluciones. En cuanto al componente aduanero, señaló que la comparación estuvo condicionada por los elevados ingresos registrados en octubre de 2025 y por un día hábil menos durante el período analizado.

Ganancias impulsó los ingresos tributarios

El Impuesto a las Ganancias fue uno de los tributos que mostró una evolución favorable. Durante octubre aportó $5.085.492 millones, con un crecimiento nominal del 55,1% frente al mismo mes del año anterior.

Al descontar la inflación estimada, la mejora habría sido del 16,8%, lo que convirtió a Ganancias en uno de los principales factores que sostuvieron la recaudación nacional.

Según explicó ARCA, el incremento estuvo relacionado con mayores anticipos realizados por sociedades y personas humanas, vinculados con el aumento del impuesto determinado para el período fiscal 2025. También influyeron las retenciones impositivas y la cancelación de obligaciones mediante saldos a favor de otros impuestos.

Fuerte crecimiento de los derechos de exportación

Los derechos de exportación registraron el mayor crecimiento porcentual entre los principales tributos. En octubre aportaron $870.052 millones, con una suba nominal del 238,4% respecto del mismo período de 2025.

En términos reales, el incremento habría alcanzado el 154,8%. No obstante, una parte importante de esa variación respondió a que la recaudación de octubre del año pasado había sido particularmente baja.

Durante 2025 se habían adelantado pagos de derechos de exportación en junio, julio y septiembre debido a modificaciones en las alícuotas. Esa situación redujo los ingresos registrados en los meses posteriores y condicionó la comparación interanual.

Además, el organismo señaló que contribuyeron al resultado los mayores precios promedio de productos del complejo sojero y cerealero, así como de los hidrocarburos. También incidieron las mayores exportaciones de combustibles y minerales.

Qué mostró el análisis de los especialistas

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la recaudación tributaria nacional total habría crecido 0,7% en términos reales durante octubre, en comparación con igual mes de 2025.

La entidad realizó sus cálculos considerando una inflación mensual estimada del 1,85%, por lo que sus resultados presentaron pequeñas diferencias respecto de otras proyecciones.

"Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% en octubre, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería Impuestos Internos con una baja real interanual del 33,8% y los Derechos de Importación con una baja del 31,9%", señaló el instituto.

En contrapartida, destacó que los derechos de exportación habrían crecido aproximadamente 155% en términos reales, seguidos por el Impuesto a las Ganancias, con una mejora del 16,9%.

Respecto del IVA, el organismo calculó una disminución real del 8,2%, mientras que los aportes y contribuciones a la Seguridad Social habrían registrado un crecimiento del 0,9%.