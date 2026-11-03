Hallaron muerta a una mujer de 88 años y sospechan que fue atacada por su pitbull

Hallaron muerta a una mujer y sospechan que la atacó su pitbull

Una mujer de 88 años fue hallada muerta en su casa de Mendoza y sospechan que la atacó su pitbull ya que presentaba graves heridas causadas por la mordedura de su perro.

El cadáver fue encontrado por su hijo en su vivienda de Luján de Cuyo, cuando éste volvía de trabajar.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, allí se encontró con su madre muerta con múltiples heridas compatibles con la mordedura de su perro.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron la muerte. Policías de la Comisaría 47 también se presentaron en la vivienda para comenzar a reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Efectivos de la Policía Científica de Mendoza, junto con Policía Rural y la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján de Cuyo, realizarán las pericias sobre el cuerpo de mujer para determinar si murió a raíz de un ataque del animal o si falleció por otro motivo, y el pitbull la atacó una vez que había fallecido.