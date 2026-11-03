“Es un hecho histórico”: esperan 50.000 personas para recibir al Papa León XIV en Paysandú

Parque París Londres en donde el Papa León XIV ofrecerá la primera misa en Paysandú

La visita del Papa León XIV a Paysandú, Uruguay, movilizó a cientos de voluntarios y generó expectativas por la llegada de aproximadamente 50.000 personas, entre ellas numerosos peregrinos argentinos. El sacerdote Martín Miranda, párroco de la iglesia San José Obrero de la ciudad uruguaya, brindó detalles a Elonce sobre los preparativos para la misa del próximo fin de semana y destacó la importancia histórica del acontecimiento.

Miranda explicó que la organización se intensificó a medida que se acercó la fecha. La cercanía de Paysandú con Colón y otras localidades entrerrianas favorecerá la participación de fieles que cruzarán la frontera para asistir a la celebración religiosa.

“Aquí en Paysandú estimamos que podemos llegar a 50.000 personas, un poco menos, un poco más, pero eso es lo que estamos preparando para recibir en la ciudad”, señaló el sacerdote. Además, precisó que la organización general cuenta con un equipo de aproximadamente 50 personas y una amplia red de colaboradores.

Más de 600 voluntarios preparan la llegada del Papa

El párroco explicó que más de 600 voluntarios participarán de las tareas de organización y acompañamiento en Paysandú, mientras que otros equipos trabajarán en las diferentes ciudades uruguayas incluidas en la visita papal.

La preparación comprende aspectos logísticos, organización de los espacios y coordinación de los desplazamientos del pontífice. Miranda reconoció que se trata de un operativo complejo, debido a la cantidad de personas que se espera recibir.

El altar de la basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, en Paysandú, Uruguay (Raúl Martínez / EFE)

“Cada hora que se acerca se hace más intensa, pero también más grande la alegría de saber que en unos días estará el Papa aquí en nuestra tierra”, expresó. El sacerdote señaló que esa expectativa también motivó el trabajo de quienes colaboran con los preparativos.

Respecto de la convocatoria, explicó que en Montevideo y Florida se prevé una concurrencia mayor, debido a la concentración de población en la capital uruguaya y a la cercanía entre ambas ciudades.

Cómo se trasladará el Papa León XIV en Uruguay

Miranda también brindó detalles sobre los movimientos previstos para el pontífice durante su estadía. Según explicó, los traslados entre ciudades se realizarán principalmente en avión, mientras que dentro de Paysandú utilizará vehículos para cumplir con los tiempos establecidos.

En el predio donde se celebrará la misa, León XIV utilizará el papamóvil para recorrer el espacio y saludar a los fieles. Esta modalidad permitirá que los asistentes puedan verlo de cerca durante el encuentro religioso.

El sacerdote aclaró que no todos los desplazamientos se realizarán en el papamóvil, debido a las exigencias de seguridad y organización que implicaría utilizarlo en cada recorrido. Para otros trayectos, el pontífice se trasladará en automóvil acompañado por el dispositivo de seguridad.

Esperan numerosos peregrinos de Entre Ríos y Brasil

Uno de los aspectos destacados por Miranda fue la participación de fieles de países vecinos. La proximidad geográfica entre Paysandú y Colón permitirá que numerosos entrerrianos puedan trasladarse a Uruguay para presenciar la misa.

El sacerdote confirmó que los primeros visitantes argentinos ya habían comenzado a llegar a la ciudad. “Sí, sí, ya están llegando. De hecho, anoche recibí en mi casa un sacerdote de Argentina”, relató.

Además, anticipó la presencia de peregrinos brasileños y destacó que la ubicación fronteriza de Paysandú favorecerá un encuentro entre comunidades de distintos países.

“Esperamos muchos, muchos argentinos, mucha gente también de Brasil. Sin duda que la frontera habilita esta afluencia de peregrinos que vienen de otros países”, manifestó.

Miranda consideró que la participación de visitantes extranjeros permitirá compartir distintas expresiones de la fe católica y fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas de la región.

“Es un hecho histórico”: la emoción por recibir al pontífice

El párroco sostuvo que la llegada de León XIV tendrá una importancia especial para Paysandú, tanto desde el punto de vista religioso como para la comunidad en general.

“Es un hecho histórico, como le digo, a nivel también de Iglesia, es un hecho muy importante que el Papa pueda estar aquí en Paysandú”, expresó.

En ese sentido, destacó que, según lo previsto para el viaje, Uruguay será el primer país latinoamericano que visitará León XIV durante su pontificado y Paysandú recibirá su primera misa en América Latina como Papa.

Miranda también recordó las visitas de Juan Pablo II a distintas ciudades uruguayas y señaló que la llegada de un pontífice constituye un acontecimiento poco frecuente.

“No sé si veremos otras llegadas del Papa, por lo menos yo no lo veré, a Paysandú”, reflexionó.

Qué esperan los católicos uruguayos de la visita

Al referirse al significado espiritual del encuentro, Miranda explicó que la comunidad católica uruguaya espera que la presencia del pontífice contribuya a fortalecer la fe y renovar la esperanza.

El sacerdote señaló que la Iglesia católica constituye una minoría religiosa en Uruguay y consideró que la visita representa una oportunidad para acompañar a los creyentes y estimular su participación en la vida de las comunidades.

“El Papa viene en primer lugar a confirmarnos en la fe, que eso es muy importante. Y después viene a renovarnos la esperanza”, manifestó.

Esperan 50.000 personas para la misa del Papa León XIV en Paysandú

También destacó el significado personal de recibir al pontífice en la ciudad donde desarrolla su tarea pastoral. Explicó que, habitualmente, los sacerdotes viajan a Roma para encontrarse con el Papa o siguen sus actividades a través de los medios de comunicación.

“Uno está acostumbrado a ir a ver al Papa a Roma o verlo en la tele, pero que el Papa venga a tu casa cambia un poquito la perspectiva”, expresó.

Finalmente, Miranda señaló que la organización implicó una responsabilidad importante para la comunidad parroquial y los voluntarios, pero también una oportunidad de encuentro entre fieles de Uruguay, Argentina y Brasil.

“Es una emoción muy grande, casi como un hecho único”, concluyó el sacerdote, al describir las expectativas por la llegada del Papa León XIV a Paysandú.