Mendoza: hallaron muerta a una mujer de 88 años en su casa: tenía heridas compatibles con el ataque de un perro

Una mujer de 88 años fue encontrada muerta en su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza, con múltiples heridas que podrían haber sido provocadas por el ataque de un perro. El hallazgo ocurrió este lunes, alrededor de las 14, cuando su hijo regresó de trabajar y descubrió el cuerpo de su madre tendido en el suelo.

El hombre encontró a la mujer con el rostro ensangrentado y diversas lesiones en el cuerpo. Ante la situación, se comunicó inmediatamente con el servicio de emergencias 911 para solicitar asistencia médica y policial.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 47° acudieron al domicilio junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, cuando los profesionales sanitarios examinaron a la víctima, constataron que ya no presentaba signos vitales.

Investigan si la mujer fue atacada por su mascota

Tras confirmarse el fallecimiento, el Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Una de las principales hipótesis que analizan los investigadores es que las heridas hayan sido provocadas por un perro, aunque todavía no se había establecido si se trató de la mascota de la víctima o de otro animal, publicó TN.

Los traumatismos observados en el cuerpo motivaron la intervención de distintas dependencias policiales para determinar cómo ocurrió el episodio.

Por el momento, las autoridades no habían confirmado la mecánica del presunto ataque ni las circunstancias previas al fallecimiento.

Pericias en la vivienda donde ocurrió el hecho

Por disposición de la Fiscalía, personal de la Policía Científica realizó una inspección ocular del domicilio y comenzó con el levantamiento de rastros que podrían resultar relevantes para la investigación.

Los especialistas trabajaron en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, con el objetivo de reunir elementos que permitieran reconstruir los últimos momentos de la mujer.

Además, participaron efectivos de la Policía Rural y de la Unidad Investigativa Departamental de Luján de Cuyo (UID), quienes colaboraron con las tareas de investigación.

El hijo encontró el cuerpo cuando regresó de trabajar

De acuerdo con el reporte policial, el hallazgo se produjo cuando el hijo de la víctima volvió a la vivienda después de cumplir su jornada laboral.

Al ingresar, encontró a su madre tendida en el suelo y advirtió que presentaba heridas visibles, principalmente en el rostro.

La escena motivó el llamado al 911 y el posterior despliegue del operativo policial y sanitario.

La investigación continúa para establecer la causa de muerte y determinar el origen de las lesiones, mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.

Hasta el momento, no se había confirmado oficialmente qué perro podría haber intervenido en el episodio ni si la mujer sufrió las heridas antes de fallecer.