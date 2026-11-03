AUH por discapacidad: cuánto se cobrará en noviembre y cuándo empiezan los pagos

La AUH por discapacidad tendrá un valor general de $519.704 en noviembre de 2026, tras la actualización mensual del 1,93%. Los pagos comenzarán el miércoles 11 y se extenderán hasta el miércoles 25, según la terminación del DNI del titular.

El importe total de la asignación es diferente del dinero que se acredita cada mes. ANSES deposita el 80% y reserva el 20% restante hasta que se cumplan las condiciones correspondientes para su cobro.

De esta manera, el pago mensual será de $415.763,20 y la suma reservada alcanzará los $103.940,80. Estos valores corresponden al monto general, que puede ser mayor en localidades comprendidas por el adicional de zona.

Quiénes pueden acceder a la prestación

La AUH por discapacidad está dirigida a madres, padres o responsables de hijos con discapacidad que cumplan las condiciones socioeconómicas establecidas. A diferencia de la AUH común, no tiene límite de edad y puede continuar después de los 18 años.

Los adultos responsables deben estar desocupados, trabajar informalmente con ingresos inferiores al salario mínimo, desempeñarse en casas particulares o estar inscriptos en el Monotributo Social. También deben tener acreditados sus datos personales y vínculos familiares ante ANSES.

La persona con discapacidad debe residir en Argentina y contar con DNI. Además, se requiere la autorización vigente del organismo para percibir la asignación.

Cómo se distribuirán los pagos de noviembre

El calendario de la AUH por discapacidad comenzará el miércoles 11 de noviembre para los titulares con DNI terminado en 0. Continuará el jueves 12 para la terminación 1 y el viernes 13 para los documentos finalizados en 2.

Los titulares con DNI terminado en 3 cobrarán el lunes 16, mientras que aquellos con terminación 4 lo harán el martes 17. El miércoles 18 será el turno de los documentos finalizados en 5 y el jueves 19, de los terminados en 6.

Los pagos seguirán el viernes 20 para los DNI terminados en 7. Finalmente, quienes tengan documentos finalizados en 8 cobrarán el martes 24 y aquellos con terminación 9 recibirán el depósito el miércoles 25.

Dónde consultar la fecha y el importe

El aumento se incorporará a la liquidación correspondiente a noviembre. La prestación seguirá el mismo calendario de acreditaciones que la Asignación Universal por Hijo.

Los titulares podrán consultar su fecha de cobro y el monto correspondiente desde Mi ANSES. Para acceder deberán ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta permitirá verificar el importe que se depositará en cada caso. Es importante distinguir ese pago mensual del valor total de la asignación, que incluye el porcentaje reservado.