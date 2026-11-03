El río alcanzó los 4,44 metros en Paraná y continúa en ascenso

El Gobierno de Entre Ríos, a través de Defensa Civil realiza un seguimiento diario de la situación hídrica y se mantiene una alerta de color amarillo para toda la provincia, la misma es emitida por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Pese al incremento de los niveles en distintas localidades, las autoridades confirmaron que no se registraron personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial. El seguimiento continuó especialmente en las ciudades ribereñas donde los registros se acercaron a los valores establecidos para activar medidas preventivas.

La situación más significativa se registra en La Paz, donde el río Paraná alcanzó los 5,86 metros y mantuvo una tendencia creciente. Esta altura superó en seis centímetros el nivel de alerta, establecido en 5,80 metros, aunque permaneció por debajo de la marca de evacuación, fijada en 6,15 metros.

En tanto, en Paraná el río alcanzó los 4,44 metros y continúa en ascenso. El registro se ubica a 26 centímetros del nivel de alerta, establecido en 4,70 metros, mientras que la altura de evacuación es de 5 metros. Hasta el momento, no se reportaron personas desplazadas por el avance del agua.

Por su parte, Diamante presenta una altura de 4,79 metros, con tendencia estacionaria. El nivel de alerta para esa localidad es de 5,30 metros y el de evacuación, de 5,50 metros. En Victoria, el río permanece estable en 4,07 metros, por debajo de los 4,60 metros establecidos como referencia de alerta.

Cómo se encuentran los ríos en la costa del Uruguay

En Concordia, el río Uruguay registra una altura de 9,04 metros y una tendencia descendente. El nivel de alerta se encuentra establecido en 11 metros, mientras que la evacuación corresponde a una altura de 12,50 metros.

En Colón, el curso de agua permanece estacionario en 5,60 metros, por debajo del nivel de alerta de 7,10 metros y del umbral de evacuación de 7,90 metros. Por su parte, Federación presenta una altura de 2,85 metros y una tendencia creciente, aunque todavía distante de los 3,90 metros previstos como nivel de alerta.

En Concepción del Uruguay, el río se mantiene estacionario en 4,35 metros, mientras que la referencia de alerta es de 5,30 metros y la de evacuación, de 6,30 metros. Ninguna de estas localidades registró personas evacuadas.

Gualeguaychú y otras localidades bajo seguimiento

En Gualeguaychú, el río alcanza los 2,28 metros y presenta una tendencia descendente. El nivel de alerta se encuentra fijado en 3,50 metros y el de evacuación, en 3,80 metros.

Sin embargo, en Boca Gualeguaychú el registro llegó a 2,14 metros y mostró una tendencia creciente, apenas dos centímetros por debajo del nivel de alerta de 2,16 metros. La altura de evacuación en ese sector está establecida en 3,10 metros.

Por otra parte, Ibicuy presenta una altura estacionaria de 0,80 metros, lejos de los 2 metros previstos como nivel de alerta. En Hernandarias, el informe oficial no consignó una medición disponible, aunque indicó que los niveles de alerta y evacuación están establecidos en 5,50 y 6 metros, respectivamente.