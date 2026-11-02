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La intendenta Romero se reunió con comisiones vecinales del sur de Paraná

Los vecinos presentaron las necesidades de cada barrio y se acordó avanzar con intervenciones territoriales. Dentro de un mes se evaluarán los trabajos realizados. “Los vecinos ven que hay un Estado municipal activo”, afirmaron.

2 de Noviembre de 2026
La intendenta Romero se reunió con comisiones vecinales del sur.
La intendenta Romero se reunió con comisiones vecinales del sur. Foto: (MdP).

Los vecinos presentaron las necesidades de cada barrio y se acordó avanzar con intervenciones territoriales. Dentro de un mes se evaluarán los trabajos realizados. “Los vecinos ven que hay un Estado municipal activo”, afirmaron.

La intendenta Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres y el equipo de gobierno municipal mantuvieron un encuentro con representantes de 17 comisiones vecinales del sur de la ciudad. Los vecinos presentaron las necesidades de cada barrio y se acordó avanzar con intervenciones territoriales. Dentro de un mes se evaluarán los trabajos realizados.

 

En este marco, Romero explicó: “Se escucharon los reclamos, vamos a realizar un abordaje territorial, es decir, vamos a tomar toda la zona y dar responsabilidades, para cumplir con todo lo que los vecinos nos demandan”.

En ese sentido, aclaró: “Pasado un mes, vamos a volver a juntarnos para hacer una evaluación de qué se cumplió y qué no se cumplió, para ver cómo abordamos lo que falta”. Romero también valoró la organización vecinal: “Incluyeron en una carpeta, vecinal por vecinal, los reclamos, que de ese modo eso nos ayuda a organizarnos nosotros”.

 

Cáceres, en tanto, destacó que “los vecinos ven que hay un Estado municipal activo que lleva obras a los barrios, que avanza en luminaria, bacheo y recuperación del espacio público, y quieren que esas mejoras también lleguen a cada uno de sus vecindarios”.

“No concebimos otra forma de llevar adelante el Estado municipal si no es en articulación y trabajo conjunto con los vecinos”, sostuvo.

 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, resaltó “el compromiso mancomunado de los vecinos, que han unido criterios, fundamentalmente construyendo ciudadanía, para acercarle a la intendenta y al equipo de gestión las distintas necesidades del barrio y poder articular respuestas inmediatas”.

 

La palabra de los vecinos

 

El presidente de la comisión vecinal Los Pinos, Ignacio Moffey, valoró la presencia de las autoridades municipales y la posibilidad de plantear las necesidades de los barrios.

“Nos gustó que haya venido la intendenta, porque necesitamos resolver algunos problemas. Le presentamos la carpeta con reclamos y quedaron en que los iban a solucionar. Estamos contentos y agradecidos” por la respuesta, contó.

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