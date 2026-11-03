Confirmaron la última fecha del Torneo Clausura: días y horarios de todos los partidos

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de la fecha 16 del Torneo Clausura, que cerrará la fase regular entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada definirá la tabla anual, posiciones para las copas internacionales de 2027 y los cruces de playoffs.

La programación fue adaptada a los requerimientos de seguridad por los operativos previstos para la visita del papa León XIV. Además, se establecieron partidos simultáneos entre equipos que disputan objetivos comunes.

El principal foco estará el sábado a las 17.30, cuando jueguen Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. Los tres llegan con posibilidades de terminar en lo más alto de la tabla anual.

River abrirá la fecha el jueves

El primer encuentro será el jueves 5, a las 15, entre Aldosivi y River en Mar del Plata. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio buscará asegurar una ubicación que le permita disputar como local los octavos de final.

River llega en el cuarto puesto de la Zona B y enfrentará a un rival que ya descendió. Su posición definitiva dependerá también de los resultados de los otros equipos del grupo.

La actividad del jueves continuará a las 19.15 con Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Belgrano de Córdoba. Ese encuentro completará la primera jornada de la última fecha del Torneo Clausura.

El viernes tendrá seis encuentros

Barracas Central recibirá a Racing el viernes 6, desde las 15. El local buscará sumar para acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

A las 19 se disputarán tres partidos simultáneos: San Lorenzo recibirá a Platense, Independiente enfrentará a Deportivo Riestra y Unión jugará en Santa Fe ante Vélez. Esos resultados serán importantes para ordenar las posiciones de la Zona A y las posibilidades de clasificación internacional.

La programación del viernes terminará con otros dos encuentros, ambos desde las 22. Tigre será local frente a Sarmiento de Junín y Banfield recibirá a Atlético Tucumán.

El sábado se resolverá la pelea por la tabla anual

La jornada del sábado 7 comenzará a las 15 con Gimnasia de Mendoza ante Independiente Rivadavia y Talleres de Córdoba frente a Estudiantes de La Plata. Luego llegará el turno de los tres aspirantes al primer puesto del acumulado.

Desde las 17.30, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors jugará ante Huracán en La Paternal y Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito. Boca y Argentinos llegan igualados en puntos, con ventaja del Xeneize por diferencia de gol, mientras que Central está a una unidad.

La última fecha del Torneo Clausura concluirá el domingo 8 con dos partidos. Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Lanús a las 17 e Instituto será local ante Newell’s Old Boys desde las 19.30.