Choque y muerte en Paraná: familiares de la víctima acusaron que el conductor “lo dejó tirado como un perro”

Familiares de Maximiliano Céspedes, el hombre que murió tras ser atropellado por una camioneta en Paraná, reclamaron justicia y cuestionaron que el acusado, Juan Manuel Quinteros, permanezca bajo prisión domiciliaria. La esposa, las hijas, la madre y otros allegados de la víctima se reunieron este martes en barrio Humito, donde expresaron su dolor por lo ocurrido y anunciaron una concentración frente a Tribunales para este miércoles a las 9.

En diálogo con Elonce, los familiares aseguraron que Quinteros no se detuvo a asistir a Maximiliano después del impacto, una versión que atribuyeron al testimonio de una persona que presenció parte de lo ocurrido. Además, manifestaron su indignación al enterarse de que el acusado se encontraba en su domicilio mientras ellos despedían a la víctima.

“Lo único que queremos es justicia. Que lo condenen como se debe, porque él le quitó la vida y lo dejó como un animal tirado en la calle”, expresó María Eugenia Rodríguez, esposa de Maximiliano, quien reclamó que se revise la situación del imputado.

Se recordará que Juan Manuel Quinteros, de 29 años, fue acusado de provocar la muerte de Maximiliano Céspedes, de 41 años, en un choque ocurrido durante la madrugada del sábado 31 de octubre, en la intersección de las calles Rondeau y Darwin de Paraná. El conductor de una camioneta Chevrolet LUV fue imputado por homicidio culposo agravado, debido a una presunta maniobra antirreglamentaria y al resultado positivo del examen de alcoholemia.

El reclamo de la esposa: “No queremos que tenga domiciliaria”

María Eugenia Rodríguez relató que la familia atravesó momentos de profundo dolor desde la muerte de Maximiliano, especialmente por la situación de la hija menor de la pareja, de apenas 10 años.

La mujer aseguró que, mientras despedían a su esposo, recibieron información sobre la situación del conductor acusado de haberlo atropellado. “A él lo dejábamos en el cementerio. Vinimos a casa y nos enteramos de que el asesino estaba en su domicilio con sus familiares”, manifestó.

La esposa también cuestionó que el acusado hubiera pedido disculpas por lo ocurrido y sostuvo que esas palabras no resultaban suficientes frente a la pérdida que atravesaba la familia. “No lo disculpamos, lo dejó tirado como un perro”, expresó.

Rodríguez insistió en que el conductor debería permanecer detenido en una unidad penal y no cumplir la medida en su domicilio. “No queremos que tenga domiciliaria. ¿Por qué no está en el penal como se debe?”, reclamó.

La hija de Maximiliano pidió que el responsable sea condenado

Maite Céspedes, hija de Maximiliano, también participó del encuentro y expresó su dolor por la muerte de su padre. La joven, de 22 años, recordó que su hermana menor tiene apenas 10 años y que ambas deben afrontar su ausencia.

“Quiero justicia por mi papá, que pague como se debe, porque a él me lo mataron y yo me quedé sin mi papá”, manifestó.

La joven describió a Maximiliano como una persona trabajadora, dedicada a su familia y querida por quienes lo conocían. “No era malo, era bueno, trabajador y trabajaba en tribunales”, expresó.

Según contaron sus familiares, Maximiliano cumplía tareas durante la mañana en el ámbito judicial y, por la tarde, realizaba trabajos adicionales para sostener a su familia.

La hija también cuestionó la situación del acusado y pidió que la Justicia avance para determinar las responsabilidades por la muerte de su padre.

El dolor de la madre: “Me quitaron a mi hijo”

La madre de Maximiliano estuvo presente durante la entrevista y expresó su sufrimiento por la pérdida. Visiblemente conmovida, reclamó que se haga justicia y aseguró que ninguna disculpa podrá reparar lo ocurrido.

“Me mataron mi hijo. Yo quiero justicia”, manifestó.

La mujer describió el impacto emocional que provocó la muerte de Maximiliano y sostuvo que la familia quedó atravesada por un dolor difícil de expresar. “Así me dejaron mi corazón, todo partido. Me quitaron a mi hijo. Que con una disculpa no me lo devuelven”, expresó entre lágrimas, mientras mostraba partes de las cachas de la moto de su hijo.

Sus palabras estuvieron acompañadas por familiares, amigos y vecinos que se acercaron a barrio Humito para respaldar el reclamo.

Qué dijeron sobre el testigo del atropello

Durante la entrevista, los familiares también se refirieron a la existencia de un testigo que habría aportado información sobre los momentos posteriores al impacto.

Según relató Maite Céspedes, esa persona escuchó el choque y salió a observar qué había ocurrido. En ese momento, habría visto que la camioneta se retiraba del lugar. “El testigo declaró que él escuchó el impacto. Fue cuando salió a ver, la camioneta ya se iba”, sostuvo la joven.

También indicó que el hombre se acercó a su padre para comprobar su estado, pero Maximiliano ya no respondía. “Lo primero que atinó fue a preguntarle a mi papá si estaba bien, pero mi papá ya no respondía. Mi papá ya estaba fallecido”, relató.

La familia cuestionó la versión que, según sus declaraciones, brindó el conductor sobre una supuesta detención después del choque. “Él dice: ‘Yo frené’, porque lo vimos con lo que declaró. No frenó en ningún momento porque hay un testigo clave”, aseguró Rodríguez.

Estas afirmaciones corresponden al relato de los familiares y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.

El pedido al acompañante de la camioneta

La esposa de Maximiliano también dirigió un mensaje a la persona que, según su relato, acompañaba al conductor de la camioneta cuando ocurrió el hecho.

Rodríguez pidió que aporte información sobre lo sucedido y que explique por qué, de acuerdo con la versión familiar, no se asistió a la víctima después del impacto.

“Al acompañante le pido que sea honesto y que diga la verdad realmente lo que pasó ese día”, expresó.

Juan Manuel Quinteros, imuputado por fatal accidente en Paraná.-

Además, recordó que su esposo era una persona conocida en el barrio, que mantenía buenas relaciones con sus vecinos y que dedicaba gran parte de sus jornadas al trabajo.

“Él trabajaba de mañana en el juzgado, en la tarde en sus changas. Era muy conocido, muy querido, no era violento, no era de tener problemas con los vecinos”, sostuvo.

Convocaron a una concentración frente a Tribunales

Los familiares anunciaron que este miércoles, a partir de las 9, realizarán una concentración frente a los Tribunales de Paraná para reclamar avances en la causa y cuestionar la prisión domiciliaria del acusado.

“Mañana a las 9 de la mañana vamos a hacer una sentada en tribunales porque necesitamos justicia”, confirmó la familia.

La convocatoria surgió después de que allegados y vecinos se reunieran en barrio Humito para acompañar a la esposa, las hijas y la madre de Maximiliano.

Choque y muerte en Paraná: familiares de Maximiliano Céspedes pidieron justicia

Rodríguez explicó que una de las situaciones más difíciles que enfrenta desde la muerte de su esposo es acompañar a su hija menor en el proceso de comprender que su padre no regresará.

“Hoy estoy todos los días intentando hacerle entender a mi hija de 10 años que su papá no va a volver”, expresó.

La familia insistió en que su principal objetivo es que se esclarezcan las circunstancias del atropello, se determinen las responsabilidades correspondientes y se revise la medida de detención domiciliaria.