Conflicto con OSER: algunos médicos tuvieron descuentos de hasta el 100% de sus honorarios

El presidente del Círculo Médico de Paraná, Eduardo Vesco, explicó a Elonce que la medida afectó las cirugías y prestaciones programadas en internación. Denunció descuentos en honorarios médicos por $140 millones y aseguró que las negociaciones con OSER no dieron resultados.

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) suspendió desde el lunes 2 de noviembre las prestaciones programadas del segundo nivel de atención para afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en medio de un conflicto por descuentos aplicados a los honorarios profesionales. El presidente del Círculo Médico de Paraná, Eduardo Vesco, explicó a Elonce que los débitos correspondientes a dos meses alcanzaron los 140 millones de pesos en la entidad local.

La decisión fue adoptada luego de varias reuniones entre representantes de los profesionales y autoridades de la obra social provincial, en las que no se alcanzó un acuerdo sobre los montos descontados de la facturación correspondiente a junio y julio.

Médicos suspendieron prestaciones a afiliados de OSER

“Hace varios meses que venimos con la problemática de que la obra social realiza débitos sobre la facturación del segundo nivel de internación que nosotros consideramos que están mal realizados”, manifestó Vesco.

El titular del Círculo Médico detalló que los inconvenientes comenzaron cuando se liquidaron los honorarios de junio y se repitieron al abonarse las prestaciones de julio. Durante ese período, los representantes médicos mantuvieron encuentros semanales con directivos y auditores de OSER.

“Se empezaron a hacer reuniones semanales con la gente de OSER, tanto con los directivos como los auditores, tratando de solucionar estos temas, de llegar a un arreglo”, relató.

Sin embargo, ante la continuidad de los descuentos, el consejo directivo de FEMER resolvió intimar a la obra social para que ofreciera una solución en un plazo de 48 horas. Al no obtener una respuesta satisfactoria, se concretó la suspensión de las prestaciones programadas.

Denunciaron descuentos de hasta el 100% de los honorarios

Vesco explicó que una de las principales diferencias se produjo por modificaciones en los códigos utilizados para facturar intervenciones quirúrgicas. Según indicó, los médicos presentaban las prestaciones con los valores acordados, pero al momento del pago se aplicaban códigos de menor remuneración.

“En el Círculo Médico de Paraná estos dos meses los débitos ascendieron a 140 millones de pesos”, afirmó.

El profesional advirtió que el impacto económico para algunos especialistas que tuvieron “un débito casi del 100% de lo facturado en ese mes”, reveló.

Además, cuestionó la falta de explicaciones concretas sobre los cambios en la liquidación. “No tenemos una respuesta real de por qué se hacen esos débitos”, sostuvo.

Entre los conceptos reclamados también mencionó el reconocimiento económico por el uso de aparatología en cirugías laparoscópicas. Según explicó, los sanatorios presentaron la documentación solicitada para acreditar la pertenencia de los equipos, pero los pagos continuaron pendientes.

Qué prestaciones quedaron suspendidas

Respecto de las consecuencias para los afiliados, Vesco aclaró que la medida no implicó interrumpir la asistencia de quienes ya se encontraban internados.

“A los pacientes que ya están internados, no es que no se los va a seguir atendiendo, esos pacientes van a seguir con la cobertura”, aseguró.

En cambio, precisó que las intervenciones programadas que no fueran urgentes deberán postergarse mientras continúe el conflicto.

La respuesta de OSER y las diferencias administrativas

Durante la entrevista, se mencionó un comunicado de OSER en el que la obra social señaló que había identificado inconsistencias que requerían verificación, entre ellas duplicaciones en la facturación de una misma práctica y presentaciones fuera de los plazos establecidos.

Consultado sobre esos cuestionamientos, Vesco reconoció que algunas observaciones estaban vinculadas con esas situaciones, aunque consideró que existían demoras administrativas que debían contemplarse.

Como ejemplo, explicó que una cirugía podía realizarse al comienzo de una internación, pero la facturación definitiva se presentaba una vez que el paciente recibía el alta médica. En esos casos, el cierre administrativo podía producirse varios meses después de la intervención.

“Si la cirugía se hizo en abril y el cierre de la internación se produjo en junio, dice que ya está fuera de tiempo la presentación de la cirugía, pero esa cirugía se realizó”, ejemplificó.

Finalmente, el presidente del Círculo Médico de Paraná insistió en que los profesionales cuentan con documentación respaldatoria de las prácticas efectuadas y reclamó una resolución de las diferencias para normalizar las prestaciones a los afiliados de OSER. Elonce.com