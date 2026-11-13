“Me corté el pelo”: las fotos en bikini con las que La Joaqui mostró el cambio

La Joaqui mostró su nuevo corte de pelo en una producción de fotos en bikini que compartió en Instagram. Entre los comentarios se destacó el de su pareja, Tiago PZK, que le escribió “Dios” y acompañó el mensaje con emojis de enamorado.

La cantante de RKT se mostró con el cabello oscuro y más corto. Para la sesión, llevó pequeñas trenzas en la parte superior y dejó mechones sueltos a los costados de la cara.

“Me corté el pelo, ¿qué les pareció?”, escribió La Joaqui en su grupo privado de Instagram. Allí les pidió a sus seguidores que opinaran sobre el cambio que había mostrado en las fotos.

Cómo fue la producción de fotos

La artista posó frente a una puerta blanca con un conjunto de dos piezas beige. La iluminación cálida acompañó los tonos crema y rosados de las imágenes.

Para completar el look, la cantante eligió aros plateados y un delineado marcado. El peinado dejó los accesorios a la vista en las tomas.

La sesión se realizó en formato vertical y también mostró algunos de sus tatuajes. Entre ellos se distinguieron una telaraña en el pecho y un conejo en la parte baja del abdomen.

Qué le escribieron a La Joaqui por su cambio de look

Flor Jazmín Peña se refirió directamente al corte en su comentario. “Es joda, Joaquina, te queda increíble ese pelo”, escribió en la publicación de La Joaqui.

Romina Malaspina también reaccionó a las fotos y dejó corazones negros en el posteo. Su mensaje se sumó al de Tiago PZK, que eligió una sola palabra para responder a la producción.

El nuevo corte también motivó respuestas de sus seguidores. “¿Todo te va a quedar tan lindo?”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Qué belleza, por favor, madre”.