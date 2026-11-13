Organizan una caminata gratuita para adultos mayores en el Parque Gazzano

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta Jóvenes de Corazón se realizará este sábado desde las 9 en el Parque Gazzano de Paraná. Habrá caminatas con distintos recorridos, zumba, sorteos y actividades recreativas. La organizadora, Andrea Sanfilippo, brindó a Elonce los detalles de la jornada.
La caminata gratuita para adultos mayores Jóvenes de Corazón fue presentada como una propuesta destinada a promover la actividad física y el encuentro entre generaciones. La jornada se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 9, en el Parque Gazzano de Paraná, con tres circuitos de caminata, zumba y actividades recreativas. La participación será abierta y gratuita, tanto para personas mayores como para sus familiares y acompañantes.
Andrea Sanfilippo, organizadora de la actividad, explicó a Elonce que la iniciativa surgió con el propósito de ofrecer un espacio de participación a los adultos mayores, independientemente de su condición física. La propuesta fue impulsada desde un gimnasio que también organiza actividades deportivas para niños, aunque en esta oportunidad los protagonistas serán las personas de mayor edad.
“Es una actividad pensada para que ellos sean los protagonistas. Así como desde el gimnasio organizamos la maratón de los niños, que los niños son los protagonistas y la familia acompaña, en este caso es al revés. Vienen los adultos mayores, los mayores de la familia, y todo el resto acompaña”, señaló Sanfilippo.
Tres circuitos de caminata y actividades recreativas
La organizadora detalló que se prepararon tres recorridos alrededor del lago del Parque Gazzano, adaptados a las posibilidades de los participantes. El primero será de corta distancia, destinado a quienes no realizan actividad física habitualmente o presentan dificultades para caminar trayectos prolongados. El segundo consistirá en una vuelta alrededor del lago, mientras que el tercero permitirá completar dos vueltas a quienes tengan mayor preparación.
“Hay un circuito sumamente cortito para las personas que por ahí no están muy entrenadas o sus condiciones no se lo permiten. Un circuito alrededor del lago, que sería el intermedio, y aquellos que están más preparados, que están trotando o quieren caminar más rápido, pueden llegar a hacer dos vueltas”, explicó.
Además de la caminata, la programación incluirá zumba, entrega de frutas, hidratación, medallas y sorteos. También participarán integrantes de distintas instituciones, entre ellas Semener, que aportarán información vinculada con la salud y la actividad física. Sanfilippo adelantó que la jornada finalizará con una propuesta musical y recreativa.
Cómo participar de Jóvenes de Corazón
La actividad comenzará a las 9, aunque los organizadores recomendaron concurrir unos minutos antes para retirar el número de participante y el correspondiente a los sorteos. La duración estimada será de entre una hora y una hora y media, por lo que finalizaría durante la mañana.
“Es totalmente abierto y gratuito. Tenemos previsto el inicio a las 9, así que un ratito antes pueden venir a retirar su número de participante y su número de sorteo”, indicó la organizadora.
Si bien la convocatoria estuvo dirigida principalmente a personas mayores de 60 y 70 años, Sanfilippo aclaró que no habrá restricciones para quienes deseen acompañarlas. También invitó a familias de distintos barrios de Paraná y a personas que habitualmente practican newcom y croquet en el parque.
“Por ahí venís vos que tenés 40 y traés a tu vecina que tiene 70 y la acompañás, o a tu tía, y todos pueden participar”, expresó.
La organizadora destacó que la finalidad de Jóvenes de Corazón será incorporar la actividad física como hábito y generar vínculos entre los participantes. En ese sentido, invitó a los vecinos a acercarse al Parque Gazzano junto con sus padres, abuelos, familiares o amigos para compartir la jornada.