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Paraná Reclamo al Superior Tribunal de Justicia

Abogados de Entre Ríos rechazan limitar el horario de presentación de escritos digitales

El Colegio de la Abogacía cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de restringir el horario de las presentaciones electrónicas. Su presidente, Santiago Esquivel, aseguró a Elonce que la medida representa un retroceso y reclamó que se revierta.

13 de Noviembre de 2026
Abogados rechazan limitar los escritos digitales en Entre Ríos.
Abogados rechazan limitar los escritos digitales en Entre Ríos. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El Colegio de la Abogacía cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de restringir el horario de las presentaciones electrónicas. Su presidente, Santiago Esquivel, aseguró a Elonce que la medida representa un retroceso y reclamó que se revierta.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechazó la limitación horaria para presentar escritos digitales ante el Poder Judicial provincial. La institución cuestionó una decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que establece restricciones a partir de las 19 horas y advirtió que podría afectar el ejercicio profesional y el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

 

El presidente de la entidad, Santiago Esquivel, y la vocal del Consejo Directivo, María Luisa Domínguez, explicaron a Elonce que la disposición fue aprobada en mayo, aunque los profesionales tomaron conocimiento recientemente. Según aclararon, la restricción se aplicó como prueba el lunes y posteriormente fue levantada tras los cuestionamientos.

 

"Estamos altamente preocupados. Es una medida grave, un retroceso", manifestó Esquivel. El dirigente recordó que, hasta el momento, los abogados podían presentar documentos electrónicos durante las 24 horas, mediante una plataforma que funciona como mesa de entradas virtual.

 

Santiago Esquivel, presidente del Colegio de la Abogac&iacute;a de Entre R&iacute;os (Elonce)
Santiago Esquivel, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (Elonce)

 

Cuestionan los fundamentos de la restricción

 

Esquivel sostuvo que la medida contradice los avances tecnológicos implementados en el sistema judicial. "Es como que nos limiten el envío de un mail", ejemplificó, al considerar que las herramientas digitales deberían facilitar las presentaciones y no restringirlas.

 

Los representantes explicaron que el principal argumento utilizado para justificar la disposición fue garantizar la desconexión digital de los trabajadores judiciales. Sin embargo, señalaron que los escritos ingresados fuera del horario laboral pueden ser revisados durante la siguiente jornada.

 

"El empleado judicial o el funcionario no lo ve a esto sino hasta el otro día", indicó Esquivel. Además, sostuvo que el propio Poder Judicial debería establecer mecanismos para proteger el descanso de sus trabajadores sin limitar las presentaciones de los profesionales.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Advierten que podría generar mayor acumulación de escritos

 

Domínguez remarcó que actualmente los expedientes judiciales son digitales y que establecer horarios para su presentación afectaría la organización del trabajo de los abogados.

 

"Nos afecta porque nos limita el horario de presentación. Los expedientes son virtuales, nosotros no tenemos expediente en papel", expresó. También cuestionó que la decisión se haya adoptado sin consultar previamente al Colegio de la Abogacía.

 

Esquivel advirtió que la restricción podría provocar el efecto contrario al buscado, porque los documentos que no puedan ingresarse después de las 19 horas se acumularían durante la jornada siguiente. Según explicó, los informes técnicos del propio STJ también cuestionaron la utilidad de la medida.

 

Mar&iacute;a Luisa Dom&iacute;nguez, vocal del Consejo Directivo (Elonce)
María Luisa Domínguez, vocal del Consejo Directivo (Elonce)

 

Esperan una respuesta del Superior Tribunal

 

El presidente del Colegio confirmó que todavía no recibieron una convocatoria de las autoridades judiciales para abordar el conflicto y manifestó su intención de mantener una instancia de diálogo.

 

"Esperamos ser convocados por el Poder Judicial, por el Superior Tribunal de Justicia, que podamos sentarnos y seguir dialogando", señaló.

 

Finalmente, advirtió que la institución no descarta avanzar con otras medidas si la disposición se mantiene. "No vamos a dar marcha atrás. Llegado el caso, si tenemos que accionar, lo haremos", concluyó.

 

El Colegio de la Abogacía rechaza limitar el horario de escritos digitales

Temas:

Poder Judicial Colegio de la Abogacía Entre Ríos restricciones conflicto
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