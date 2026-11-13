Boca tiene una fuerte baja para la semifinal ante Banfield: Lautaro Blanco quedó desafectado

Lautaro Blanco quedó fuera de la lista de convocados de Boca para enfrentar a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena decidió preservarlo por el desgaste físico acumulado durante la seguidilla de partidos.

El lateral se entrenó de manera diferenciada durante la semana posterior al triunfo ante Defensa y Justicia. Blanco es el jugador de campo que más minutos sumó en el equipo durante el segundo semestre.

La decisión también responde a la cercanía de la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre y el cuerpo técnico busca que el defensor llegue en mejores condiciones a ese partido.

Braida, el probable reemplazante de Blanco

Malcom Braida se perfila para ocupar el lateral izquierdo. El exjugador de San Lorenzo sería la variante de Arruabarrena en la defensa para el partido en Mendoza.

Con ese cambio, la última línea de Boca estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Braida. Álvaro Montero seguiría en el arco.

El entrenador también debe definir si Santiago Ascacíbar está en condiciones de jugar tras el golpe en la rodilla que sufrió ante Defensa y Justicia. Tomás Belmonte es la alternativa para acompañar a Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo.

Cuándo juega Boca y cómo completaría el equipo

En ataque, Arruabarrena mantendría a Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. Con esa delantera y la variante en el lateral izquierdo, la principal duda del once queda en el mediocampo.

Boca y Banfield jugarán este sábado 14 de noviembre a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Nazareno Arasa será el árbitro del encuentro.

El ganador se enfrentará en la final a Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales en la otra semifinal de la Copa Argentina.