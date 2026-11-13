Reglamentaron la Ley de Mecenazgo Deportivo en Entre Ríos: cómo acceder a los beneficios

La Ley de Mecenazgo Deportivo en Entre Ríos ya fue reglamentada y desde este viernes 13 de noviembre quedó habilitada la presentación de proyectos para acceder a financiamiento privado con beneficios impositivos. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Deportes, Sebastián Uranga.

La normativa permite que clubes, asociaciones deportivas y deportistas individuales presenten iniciativas para recibir aportes económicos de empresas o particulares. A cambio, quienes financien los proyectos podrán descontar parte de esas contribuciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dentro de los límites establecidos.

Colello destacó que la iniciativa busca modificar el esquema de financiamiento deportivo provincial. "Es una ley que viene a cambiar de alguna manera el paradigma del desarrollo de la política deportiva en Entre Ríos", sostuvo, al señalar que las instituciones podrán gestionar recursos y decidir cómo utilizarlos.

Cómo inscribirse para acceder al mecenazgo deportivo

La inscripción se realiza a través de la página oficial del Gobierno de Entre Ríos, donde se habilitó una sección específica de Mecenazgo. Los interesados deberán presentar el proyecto, su duración, presupuesto, finalidad y el convenio entre el aportante y la institución o deportista beneficiario.

Los fondos podrán destinarse a infraestructura deportiva, adquisición de equipamiento, viajes y otras necesidades vinculadas con el desarrollo de las disciplinas. La Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas.

Durante 2026, la presentación de proyectos estará habilitada excepcionalmente hasta diciembre. Desde 2027, se establecerán tres períodos anuales de inscripción: febrero, junio y octubre.

Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación (Captura)

Cuáles son los beneficios impositivos y los límites

Colello explicó que los mecenas podrán descontar hasta el 12% de lo abonado en concepto de Ingresos Brutos durante el ejercicio anterior. Además, la deducción mensual tendrá un límite del 30% del impuesto correspondiente al período, con posibilidad de trasladar los saldos pendientes a meses posteriores.

Por otra parte, el Ministerio de Economía podrá destinar al régimen hasta el 5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos del ejercicio anterior. La Secretaría de Deportes determinará los montos máximos por proyecto de acuerdo con ese presupuesto.

Uranga aclaró que también se implementará un fondo solidario para instituciones que no consigan aportantes privados. Este mecanismo se financiará con un adicional del 20% sobre las contribuciones de los mecenas y permitirá que los clubes presenten proyectos sin necesidad de contar previamente con un patrocinador.

Sebastián Uranga, secretario de Deportes de la provincia (Captura)

Acompañamiento a los clubes y control de los fondos

El secretario de Deportes sostuvo que el objetivo es garantizar oportunidades para instituciones de diferentes dimensiones. "Es para el más poderoso y para el club más chiquito", afirmó, al destacar el carácter equitativo de la normativa.

Asimismo, anticipó que se realizarán reuniones con cámaras empresariales para difundir los beneficios y facilitar el contacto entre posibles aportantes y entidades deportivas. El Gobierno también podrá colaborar en la vinculación de proyectos con empresas interesadas.

Las instituciones beneficiarias deberán presentar rendiciones de cuentas que acrediten el destino de los recursos. Los proyectos de infraestructura, además, contarán con la intervención del Ministerio de Planeamiento para su asesoramiento y aprobación.

Concordia será sede de los Juegos Evita para Adultos Mayores

Durante la conferencia también se anunció que Concordia albergará los Juegos Nacionales Evita para Adultos Mayores en 2027, un acontecimiento que reunirá a más de 1.500 deportistas de distintas provincias argentinas.

Uranga explicó que las gestiones se realizaron ante las autoridades nacionales y que la competencia se desarrollaría, probablemente, en septiembre. La fecha definitiva será establecida por Nación, mientras avanzan los preparativos de alojamiento, infraestructura y organización.

El subsecretario de Deportes de Concordia, Gustavo Bou, celebró la designación y expresó: "Siento mucha emoción de poder tener esta posibilidad de demostrar que Concordia puede estar a la altura de un evento tan importante".

Gustavo Bou, subsecretario de Deportes de Concordia (Captura)

Reconocimiento a los deportistas entrerrianos

Finalmente, Colello destacó los resultados obtenidos por las delegaciones provinciales en los Juegos Nacionales Evita y las competencias de adultos mayores realizadas en San Juan.

Entre ambas participaciones, Entre Ríos consiguió 62 medallas y se ubicó como la tercera provincia con mayor cantidad de preseas.

El funcionario remarcó que el reconocimiento trasciende los resultados deportivos y valoró especialmente el esfuerzo de los atletas, entrenadores y familias que acompañan su preparación.