Manchester United confirmó a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador

El Manchester United confirmó este viernes 13 de noviembre que llegó a un acuerdo con Mauricio Pochettino para que sea el nuevo entrenador del primer equipo. El argentino asumirá el miércoles 18, una vez que complete sus compromisos con la selección de Estados Unidos.

El club inglés acordó con la federación estadounidense la salida del técnico y de los integrantes de su cuerpo técnico. Según informó Sky Sports, el vínculo del argentino con el United se extenderá hasta junio de 2029.

Pochettino, de 54 años, reemplazará a Michael Carrick, cuya salida fue anunciada el jueves. El equipo ocupa el puesto 18 de la Premier League, con ocho puntos y una sola victoria en diez partidos.

Los últimos partidos de Pochettino con Estados Unidos

Antes de incorporarse al Manchester United, el entrenador dirigirá a Estados Unidos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Su seleccionado jugará una serie de ida y vuelta contra Haití.

El primer encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre en Miami. La revancha está programada para el martes 17 en Cincinnati.

Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United. https://t.co/zH96LEg8HB — Manchester United (@ManUtd_Es) November 13, 2026

La doble fecha será el cierre del ciclo de Mauricio Pochettino al frente del seleccionado estadounidense. El argentino había renovado su contrato en agosto hasta el Mundial de 2030.

El regreso a la Premier League y el posible debut

El Manchester United será el cuarto club inglés en la trayectoria de Pochettino. El entrenador ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier League.

El argentino recibirá un equipo que terminó tercero en la liga pasada bajo la conducción de Carrick y se clasificó a la Champions League. En el arranque de esta temporada, el United quedó en zona de descenso.

El primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo está previsto para el domingo 22 de noviembre. Será ante Liverpool en Anfield, cuatro días después de su incorporación.