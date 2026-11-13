Entre Ríos será sede por primera vez de los Juegos Evita de Adultos Mayores en 2027. La competencia nacional se realizará en Concordia, donde el Gobierno provincial prevé recibir a más de 1.500 deportistas.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el secretario provincial de Deportes, Sebastián Uranga, y el subsecretario de Deportes de Concordia, Gustavo Bou. La organización espera delegaciones de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Tiene un valor enorme que se hagan por primera vez en Entre Ríos por lo deportivo, y por el movimiento económico y turístico”, sostuvo Colello. El funcionario señaló que la llegada de las delegaciones tendrá impacto en la actividad local.

Cuándo se harían los Juegos Evita en Concordia

Uranga señaló que septiembre es el mes tentativo para los Juegos Evita de Adultos Mayores. La fecha definitiva quedará a cargo de las autoridades nacionales.

El secretario de Deportes explicó que varias provincias se habían postulado para recibir la competencia. Según indicó, el gobernador Rogelio Frigerio participó de las gestiones ante Nación para que Entre Ríos fuera elegida como sede.

“Ya tenemos armado un grupo para hacer un análisis con el tema de hotelerías y lugares de alojamiento”, adelantó Uranga. El relevamiento permitirá conocer cuántas plazas podrán ofrecerse a las delegaciones.

Qué prepara Concordia para recibir a las delegaciones

La Provincia y el municipio ya trabajan en la disponibilidad de plazas hoteleras y servicios gastronómicos. La planificación también incluye la infraestructura que se utilizará para las distintas disciplinas.

El exjugador profesional, Gustavo Bou dijo que el municipio participará de los preparativos para recibir a los deportistas. “Soy consciente del evento que va a tener Concordia y sé que podemos estar a la altura”, sostuvo.

Será la primera vez que Entre Ríos organice la totalidad de la competencia nacional de adultos mayores. Concordia concentrará tanto las actividades deportivas como la recepción de las delegaciones.

Cómo le fue a Entre Ríos en las últimas ediciones

En los Juegos Evita de Adultos Mayores disputados este año en San Juan, la delegación entrerriana estuvo integrada por 60 personas. La provincia participó en nueve disciplinas.

En esa edición, Entre Ríos obtuvo dos medallas. Ganó el oro en truco y el bronce en el Circuito de Habilidades Motrices.

En los Juegos Evita Juveniles de Mar del Plata, la delegación provincial terminó tercera en el medallero con 72 preseas. También recibió la Copa Juego Limpio.