Detuvieron a un padre y su hijo adolescente por robar 13 patos de un parque de Buenos Aires

Detuvieron a un padre y su hijo por robar 13 patos en Palermo.

Un padre y su hijo adolescente fueron detenidos por robar patos de los Lagos de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se realizó este viernes 13 de noviembre, cuando efectivos policiales descubrieron que ambos trasladaban 13 aves sustraídas del espacio público.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad realizaba tareas de vigilancia en inmediaciones del lago de regatas de Palermo cuando observó una situación sospechosa.

Los agentes advirtieron que un hombre introducía una caja con aves en una camioneta Renault Kangoo de color rojo. Ante esta situación, se acercaron al vehículo para identificar a sus ocupantes y verificar qué transportaban.

Encontraron 13 patos dentro de la camioneta

Durante la inspección, los policías constataron que en el vehículo se encontraban un hombre de 36 años y su hijo de 15, quienes tenían en su poder tres cajas que contenían un total de 13 patos.

De acuerdo con la información policial, las aves habían sido sustraídas del lago y estaban guardadas dentro del baúl de la camioneta. Los efectivos procedieron a intervenir y dieron aviso a las autoridades judiciales correspondientes.

Tras el hallazgo, se realizó una consulta con la Unidad de Flagrancia Norte, que dispuso la detención de ambos involucrados, la recuperación de los animales y el secuestro del vehículo utilizado.