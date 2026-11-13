Iba en moto cuando la atacaron tres perros: la Justicia fijó una indemnización de casi $4,7 millones

La Justicia de Corrientes ordenó a un matrimonio indemnizar con casi $4,7 millones, más intereses, a una vecina que fue atacada por sus perros mientras circulaba en moto. El fallo se dictó el 3 de noviembre de 2025 en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes.

El ataque ocurrió el 24 de octubre de 2023 en la esquina de Las Carretas y Juan Pujol. La mujer pasaba frente a la vivienda del matrimonio cuando tres animales salieron a la calle y provocaron su caída.

Uno de los perros la mordió en el muslo izquierdo y le causó una herida profunda. La lesión requirió atención inmediata y luego se complicó con una reinfección.

Las lesiones y el tratamiento de la motociclista

La mujer necesitó intervenciones quirúrgicas para drenar la herida y recibió antibióticos para tratar la reinfección. La incapacidad derivada de la lesión se extendió durante unos 40 días.

La rehabilitación kinesiológica duró ocho meses. La pericia médica consignó que la mordedura le dejó cuatro cicatrices en el muslo y que la caída de la moto le provocó dolor crónico en la rodilla izquierda.

Al evaluar el daño moral, el juez también tuvo en cuenta las consecuencias que la mujer describió después del ataque. Entre ellas figuraban el temor ante la presencia de otros perros y la angustia al circular por el lugar donde ocurrió el hecho.

Por qué la Justicia responsabilizó a los dueños

El juez Gustavo René Buffil atribuyó la responsabilidad por los daños a los propietarios de los animales. La sentencia señaló que la vivienda carecía de un cerco que impidiera que los perros salieran a la vía pública.

Para resolver el caso, el magistrado aplicó las reglas del Código Civil y Comercial sobre los daños causados por animales. También evaluó las medidas de seguridad con las que contaba la propiedad al momento del ataque.

La indemnización se fijó en $4.693.734,22 más intereses. Para determinar el monto, el juez consideró las secuelas estéticas, el dolor crónico en la rodilla y el daño moral sufrido por la motociclista.