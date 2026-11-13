Fuerte pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el video que registró los gritos y la amenaza

Un video difundido este viernes 13 de noviembre registró parte de una discusión entre Wanda Nara y Eugenia China Suárez en la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta, partido de Tigre. En el audio se oyen insultos y una amenaza atribuida a la conductora, cuya voz se escucha fuera de cámara.

La grabación tiene un encuadre cerrado que muestra parte del rostro de Suárez. El fragmento permite escuchar el intercambio, aunque deja fuera de cuadro el resto de la escena.

En el audio, la voz identificada como la de Nara dice “te mato a palos”. La actriz responde: “¿A quién vas a matar a palos?”.

En qué momento se habría grabado el video

El fragmento se emitió en Puro Show, donde Pampito explicó que el material había llegado esa mañana a la panelista Angie Balbiani. El programa lo presentó como un registro de la discusión en la propiedad conocida como la Casa de los Sueños.

Según contó Balbiani, Wanda Nara había ido a buscar a su hija cuando la China Suárez salió del domicilio. La panelista ubicó el inicio del intercambio en ese momento.

wanda a la china: "Sos una negra de mierda" https://t.co/QG0qdhPsoS — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 13, 2026

El cruce se habría producido el viernes 6 de noviembre, durante la misma jornada en que la Policía intervino en la vivienda de Icardi, en el barrio La Isla de Nordelta. El procedimiento estuvo vinculado con una denuncia por presuntas lesiones a una de sus hijas.

Qué declaró Mauro Icardi ante la Fiscalía de Tigre

Icardi se presentó el jueves 12 de noviembre ante la Fiscalía de Tigre, donde se investiga el episodio denunciado. El futbolista negó haber ejercido violencia contra su hija.

Su defensa aportó grabaciones para respaldar su versión. Entre ellas figuraba un video filmado con el celular de Icardi durante el operativo en su casa.

En ese otro registro se escucha a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, increpar al futbolista delante de efectivos policiales. Icardi señaló en ese momento que los agentes habían presenciado el intercambio.

Qué se sabe del fragmento difundido este viernes

Balbiani explicó que la producción decidió recortar la grabación antes de emitirla para preservar a otros integrantes de la familia. Lo que salió al aire fue un fragmento del intercambio entre Nara y Suárez.

La panelista también dijo que, a su entender, las grabaciones se habían vuelto habituales entre las partes. “Hace tiempo que se graba todo”, sostuvo al referirse a los registros que circulan sobre el conflicto.

La causa en la Fiscalía de Tigre sigue abierta y se centra en las presuntas lesiones denunciadas. La difusión del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez se produjo un día después de la declaración del futbolista.