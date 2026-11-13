Cuánto van a cobrar los pensionados de ANSES en diciembre con aumento, aguinaldo y bono

Cuánto van a cobrar los pensionados de ANSES en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 todas las líneas de pensiones del sistema nacional con un aumento del 2,2%. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad previsional vigente, que traslada de manera directa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicada este jueves 12 de noviembre por el INDEC.

Con el reajuste confirmado para el cierre del año, los pensionados de ANSES recibirán en diciembre tres conceptos liquidados en un mismo depósito bancario: el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo -equivalente al 50% de la mejor prestación del segundo semestre, que resulta ser la de diciembre- y el bono extraordinario de $70.000.

Montos de diciembre de 2026: cuánto cobran los pensionados categoría por categoría

Con la suba proyectada del 2,2% sobre los valores vigentes en noviembre, y recordando que el bono de $70.000 tiene carácter no remunerativo (por lo que queda excluido del cálculo del medio aguinaldo), los ingresos totales quedan conformados de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $317.750,96

Medio aguinaldo (50% del haber): $158.875,48

Bono extraordinario: $70.000,00

Total a cobrar en diciembre: $546.626,44

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $363.143,96

Medio aguinaldo (50% del haber): $181.571,98

Bono extraordinario: $70.000,00

Total a cobrar en diciembre: $614.715,94

PNC para madres de siete hijos o más:

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95

Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98

Bono extraordinario: $70.000,00

Total a cobrar en diciembre: $750.894,93

Pensiones contributivas mínimas (por fallecimiento o derivadas del SIPA):

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95

Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98

Bono extraordinario: $70.000,00

Total a cobrar en diciembre: $750.894,93

Cómo se calcula el aguinaldo y el bono de $70.000 para pensionados

La liquidación de diciembre para los titulares de pensiones contributivas y no contributivas se rige por reglas específicas que determinan la suma final acreditada en cuenta:

-Fórmula del medio aguinaldo: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale exactamente al 50% del haber mensual más alto devengado entre julio y diciembre. Como los haberes se actualizan mensualmente por inflación, la prestación de diciembre funciona como la base más elevada del semestre.

-Exclusión del bono del cálculo del SAC: el refuerzo de $70.000 no integra el haber remunerativo; por lo tanto, el aguinaldo se calcula únicamente sobre la pensión básica actualizada y luego se adiciona el bono completo por separado.

-Bono proporcional en pensiones derivadas superiores: aquellos titulares de pensiones contributivas cuyo haber básico supere los $453.929,95 pero no alcance los $523.929,95 percibirán un bono proporcional hasta completar dicho piso garantizado (sin computar el aguinaldo dentro de ese tope).

-Formalización en el Boletín Oficial: si bien el aumento del 2,2% ya quedó determinado por el IPC de octubre, los montos exactos quedarán oficializados cuando ANSES publique la resolución correspondiente.

Fechas de pago para pensionados en diciembre de 2026 según el DNI

El cronograma oficial de ANSES garantiza que todos los pensionados perciban su haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono antes de Navidad, divididos según el tipo de prestación:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

Pensiones contributivas (SIPA) que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Pensiones contributivas (SIPA) que superan el haber mínimo