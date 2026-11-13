Argentina perdió 2-1 ante Uruguay en el primer partido tras el retiro de Messi

La Selección Argentina cayó 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en el inicio de una nueva etapa sin Lionel Messi. Dos goles en seis minutos complicaron al equipo de Lionel Scaloni, que descontó a través de Julián Álvarez, pero no logró alcanzar el empate.
La Selección Argentina perdió 2-1 ante Uruguay este viernes en La Bombonera, en el primer partido posterior al retiro de Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió dos goles en el comienzo del segundo tiempo y, pese al descuento de Julián Álvarez, no consiguió revertir el resultado ante una Celeste que aprovechó los errores defensivos del conjunto local.
El encuentro se disputó en el estadio de Boca Juniors, que presentó una convocatoria de público inferior a la habitual. Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo marcaron los tantos del seleccionado uruguayo, mientras que Julián Álvarez convirtió para Argentina.
La derrota representó la undécima caída del ciclo de Scaloni al frente del seleccionado nacional. El resultado llegó después de una primera mitad sin goles, en la que Argentina había generado las oportunidades más claras, aunque sin eficacia en los últimos metros.
Dos goles en seis minutos complicaron a Argentina
Después del empate sin goles durante los primeros 45 minutos, Uruguay golpeó rápidamente en el complemento. A los 47 minutos, Leonardo Balerdi convirtió en contra de su propio arco y puso en ventaja al conjunto visitante.
La situación se agravó apenas seis minutos después. A los 53 minutos, Maximiliano Araújo aprovechó una marca deficiente de Enzo Fernández y estableció el 2-0 para la Celeste, que consiguió una diferencia importante en el marcador.
Los dos tantos obligaron a Argentina a modificar su planteo y buscar una reacción ofensiva. El equipo de Scaloni intentó recuperar el protagonismo, pero encontró dificultades para superar la organización defensiva uruguaya.
Prestianni ingresó y Julián Álvarez descontó
Uno de los cambios que modificó el desarrollo del encuentro fue el ingreso de Gianluca Prestianni en reemplazo de Thiago Almada. El futbolista del Benfica aportó velocidad, gambeta y mayor profundidad al ataque argentino.
Su participación resultó determinante en la jugada del descuento. A falta de 18 minutos para el final, Prestianni asistió a Julián Álvarez, quien convirtió el 2-1 y renovó las expectativas del seleccionado local.
Sin embargo, Argentina no logró aprovechar el impulso generado por el gol. Aunque buscó avanzar sobre el campo uruguayo durante los minutos restantes, no consiguió generar las situaciones necesarias para alcanzar la igualdad. De esta manera, Uruguay se quedó con una nueva edición del clásico del Río de la Plata y consiguió imponerse en un encuentro marcado por los errores individuales de Argentina y la efectividad visitante durante el comienzo del segundo tiempo.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina
Tras la derrota ante Uruguay, la Selección Argentina tendrá una nueva presentación el próximo martes a las 20, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El amistoso marcará el cierre de la temporada 2026 para el equipo de Lionel Scaloni, en un año que tuvo como uno de sus principales acontecimientos la participación argentina en la final del Mundial.
Luego de ese compromiso, el seleccionado nacional volverá a reunirse durante la próxima ventana internacional, prevista entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales que todavía deberán confirmarse.