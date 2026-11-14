Creciente en Paraná: continúan asistiendo a evacuados en Bajada Grande y refuerzan defensas en Puerto Sánchez

La creciente del río Paraná mantiene desplegado un operativo de asistencia a las familias afectadas en distintos sectores de la capital entrerriana. Tras las tormentas registradas durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, personal municipal continuó con las tareas de acompañamiento a los evacuados y los trabajos de contención del avance del agua.

Desde Bajada Grande, el coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, Lucas García, explicó a Elonce que el operativo llevaba cuatro días consecutivos y que las familias permanecían en el sector bajo asistencia de distintas áreas municipales.

"Seguimos un día más acá. Ya es el cuarto día en el cual se sigue asistiendo a las familias, las personas evacuadas y a las que se van a evacuar", señaló el funcionario.

García se refirió a las condiciones meteorológicas que se registraron durante las últimas horas y a las intervenciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad. "En la noche de ayer hubo una tormenta. No había una alerta meteorológica, pero sí había vientos fuertes y bastante caída de agua", explicó.

Creciente en Paraná: asistencia a evacuados y defensas costeras

En ese contexto, indicó que los equipos municipales habían trabajado en la zona de calle Valentín Denis y que durante este sábado estaba previsto realizar un nuevo relevamiento de ese sector y toda la línea costera.

Qué asistencia reciben las familias en Bajada Grande

Respecto de las personas afectadas por el avance del río, el coordinador confirmó que continuaban alojadas en el sector de Bajada Grande y recibían elementos para afrontar la emergencia.

"Ellos siguen estando pernoctando en lo que es la zona de Bajada Grande. Se les sigue asistiendo con equipos de contingencia, Desarrollo Social, alimentación, frazadas y elementos para que puedan pernoctar bien", manifestó.

El funcionario también explicó que las recorridas se desarrollaban en diferentes sectores de la costa, aunque las condiciones meteorológicas podían obligar a interrumpirlas por razones de seguridad.

"La última recorrida que tuvimos ayer fue entre las 16 y las 18, cuando nos tuvimos que volver por la tormenta eléctrica que hubo. Fue para llegar hasta todos los puntos", relató.

Además, confirmó que durante la tormenta se produjo la caída de un árbol sobre una bomba que se utilizaba para extraer agua del sector. El inconveniente obligó a intervenir a los equipos municipales para recuperar el funcionamiento del dispositivo.

"Lamentablemente hay situaciones de la naturaleza que no podemos controlar. Por la misma situación del agua y del viento se cayó un árbol. A la hora y media ya se había puesto nuevamente en funcionamiento", precisó.

García destacó que los trabajadores municipales realizaron las tareas bajo la lluvia para restablecer el equipo. "Los equipos municipales estuvieron trabajando bajo la lluvia para reabastecer esa bomba y que siguiera funcionando en el día de hoy", agregó.

Puerto Sánchez: refuerzan una defensa para contener el avance del agua

Otro de los sectores donde se concentraron las tareas municipales fue Puerto Sánchez, donde se realizaron trabajos para impedir que el agua avanzara hacia las viviendas.

"En Puerto Sánchez se está haciendo una defensa. Se viene trabajando con Servicios Públicos desde muy temprano para realizar una defensa y contrarrestar el agua, para que no pase", explicó García.

Cómo continuará la asistencia a los afectados por la creciente

Durante la entrevista, García también se refirió a versiones que circularon sobre presuntas dificultades para llegar a determinados sectores afectados por la creciente.

"Estamos viendo en todos los medios algunas noticias falsas que hablan de que no se llega a los distintos puntos. La Municipalidad de Paraná llega a todos los puntos porque está preparada con equipos de rescate, bomberos y especialistas", aseguró.

En ese sentido, pidió comprensión por los tiempos que demandaban las intervenciones, especialmente cuando las condiciones del río y las tormentas dificultaban el desplazamiento de los rescatistas. "Lo que pedimos es tiempo, ya que muchas veces hay que ver el factor meteorológico y la seguridad de los rescatistas que están en el agua", sostuvo.

Finalmente, el coordinador de Protección Civil aseguró que el operativo continuaría con recorridas y asistencia directa a las familias que permanecían en las zonas comprometidas por la creciente.

En relación con las donaciones y la colaboración de los vecinos, explicó que la Municipalidad centralizaba la información a través de sus canales oficiales. "Hay una página del municipio de Paraná donde se pueden informar mejor sobre la situación y en caso de que se necesite ayuda", indicó.

De todas maneras, remarcó que los equipos municipales mantenían contacto directo con los damnificados. "El municipio de Paraná está yendo a cada familia y se la está asistiendo en tiempo real", concluyó García ante Elonce.