León XIV celebró una misa en Perú y llamó a mantener la fe ante las dificultades

El papa León XIV celebró este sábado una misa multitudinaria en Santa Cruz de Succhabamba, una localidad ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en la región peruana de Cajamarca. El pontífice regresó a una comunidad que había visitado en numerosas oportunidades durante su etapa como obispo de Chiclayo y cumplió así una promesa realizada a sus habitantes.

La celebración religiosa se desarrolló en las Pampas de Aviación, donde el Santo Padre convocó a los fieles a reconocer la misericordia de Dios y fortalecer los vínculos comunitarios. Durante su homilía, destacó la importancia de la fe, la oración y las acciones solidarias frente a las dificultades cotidianas.

"Vengo como lo he hecho tantas veces a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo. Gracias a Santa Cruz por esta acogida", expresó León XIV ante los presentes.

El emotivo regreso del Papa a una comunidad de los Andes

Antes de la celebración, el pontífice visitó la iglesia La Inmaculada, donde manifestó su emoción por reencontrarse con una comunidad a la que había acudido cada septiembre durante su labor pastoral en Perú.

"Cuánta alegría, una vez más me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz. Es un sueño que el Señor ha permitido", manifestó sonriente frente a los fieles reunidos en el templo.

El regreso tuvo un significado especial para los habitantes de la localidad, ya que León XIV mantuvo un estrecho vínculo con la región durante los años en que ejerció como obispo de Chiclayo.

La visita también permitió al pontífice reencontrarse con las comunidades de las zonas montañosas de Perú, donde la vida cotidiana estuvo marcada por desafíos económicos, sociales y geográficos.

El mensaje de León XIV sobre la fe y el compromiso con los demás

Durante la homilía, el Papa destacó la perseverancia religiosa de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba y señaló que la fe debía traducirse en acciones concretas de solidaridad.

"Hay un estrecho vínculo entre fe, oración y acción. Donde hay fe, hay oración y donde hay oración hay capacidad de compromiso por los demás", sostuvo.

En ese sentido, valoró la fortaleza espiritual de la comunidad y su capacidad para enfrentar las adversidades.

"Ustedes, habitantes de estas tierras, lo saben bien y, a pesar de muchas dificultades, nunca han perdido la confianza en Dios. Es la fe la que los hace grandes en sus aspiraciones y proyectos", manifestó.

El pontífice también invitó a los presentes a "reconocer la misericordia del Señor" y a "reconocerse los unos a los otros desde lo más íntimo del corazón".

Hacia el final de la celebración, pronunció una frase que sintetizó su reconocimiento a la comunidad: "Si Jesús decidiera venir a Santa Cruz, encontraría la fe del pueblo".

La preocupación por la migración y el futuro de las comunidades rurales

Otro de los ejes del mensaje papal estuvo relacionado con las dificultades que atravesaron las poblaciones rurales, especialmente aquellas afectadas por la migración hacia las grandes ciudades.

"En estos lugares, pensemos en el sufrimiento de aquellos obligados a abandonar su tierra natal para buscar un futuro mejor para sí mismos y sus seres queridos en las grandes ciudades costeras", expresó León XIV.

El Papa también hizo referencia a los problemas vinculados con la disminución de la natalidad y la falta de renovación generacional en distintas comunidades.

En ese contexto, mencionó "las dificultades del relevo generacional vinculado al fenómeno de la disminución de la natalidad" y planteó la necesidad de compartir equitativamente los beneficios provenientes de los recursos naturales.

Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a las familias que permanecieron en las comunidades andinas, donde las oportunidades laborales y las condiciones de desarrollo representaron desafíos para las nuevas generaciones.