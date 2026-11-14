Detectaron irregularidades en un parque de fauna y secuestraron aves silvestres

Un operativo provincial realizado en un establecimiento de San Justo detectó faltantes de documentación e inconsistencias en los registros de animales. Los inspectores secuestraron preventivamente ejemplares de aves y exigieron regularizar su situación.
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos detectó irregularidades en la tenencia y documentación de animales silvestres durante un operativo realizado junto a Gendarmería Nacional Argentina en el establecimiento Parque Pericos, ubicado en San Justo. Como resultado de las inspecciones, se dispuso el secuestro preventivo de ejemplares de aves y se intimó al responsable del predio a regularizar la situación administrativa.
El procedimiento permitió constatar incumplimientos de la Ley Provincial Nº 4841, que regula aspectos vinculados con la caza y protección de la fauna silvestre, además de otras disposiciones complementarias vigentes en Entre Ríos.
Según informó el Gobierno provincial, las observaciones estuvieron relacionadas principalmente con la ausencia de documentación respaldatoria sobre los animales y las inconsistencias detectadas en los registros obligatorios del establecimiento.
Qué irregularidades detectaron los inspectores
Durante el control, los agentes advirtieron que no se contaba con la documentación y las declaraciones formales necesarias para acreditar el origen, tránsito e ingreso de diversos ejemplares de fauna al territorio provincial.
También identificaron inconsistencias en los registros que el establecimiento debía mantener actualizados para justificar la tenencia de los animales bajo su guarda.
Estas situaciones fueron consideradas contrarias a las exigencias establecidas por la legislación provincial en materia de protección y control de fauna silvestre.
Secuestraron aves y exigieron regularizar la documentación
Como consecuencia de las irregularidades, los inspectores procedieron al secuestro preventivo de ejemplares de aves silvestres y labraron las actuaciones administrativas correspondientes.
Además, establecieron un plazo legal para que el responsable de Parque Pericos presentara su descargo y regularizara la documentación de los animales que permanecían bajo su cuidado.
El informe oficial no precisó la cantidad ni las especies de aves secuestradas durante el procedimiento.
Controles para proteger la fauna silvestre
Desde el Gobierno de Entre Ríos explicaron que estas inspecciones formaron parte de las tareas permanentes de fiscalización destinadas a verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Los operativos también buscaron garantizar el bienestar de la fauna autóctona y controlar las condiciones de tenencia de animales silvestres en establecimientos de la provincia.
En ese marco, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización continuó con las acciones de control para detectar posibles incumplimientos y asegurar la trazabilidad y documentación de los ejemplares.