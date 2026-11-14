Las ventas de autos 0Km caen hasta 40% en algunas marcas y temen cierres de concesionarias

Las ventas de autos 0Km en Argentina acumularon una caída del 13% durante 2026, en un escenario de menor demanda, exceso de stock y una fuerte competencia entre concesionarios. Ante las dificultades para concretar operaciones, las automotrices intensificaron las promociones y comenzaron a ofrecer descuentos que, en algunos modelos, alcanzaron el 20%.

Según un relevamiento de iProfesional, los patentamientos de los primeros días de noviembre registraron una retracción cercana al 10% respecto del mismo período de 2025. Además, los feriados vinculados con la visita del papa León XIV afectaron la actividad comercial y obligaron a revisar las proyecciones del mes.

Las estimaciones iniciales contemplaban unos 32.300 patentamientos en noviembre, pero fueron corregidas a un rango de entre 30.500 y 31.000 unidades. Para el cierre de 2026, el sector esperaba menos de 530.000 vehículos vendidos, lejos de los 700.000 proyectados inicialmente.

Descuentos de hasta el 20% para vender autos 0Km

La acumulación de unidades sin vender llevó a los concesionarios a implementar rebajas agresivas. En numerosos modelos, los descuentos superaron el 10%, mientras que algunos alcanzaron el 20%.

Entre los ejemplos relevados por iProfesional, la Volkswagen Amarok registró descuentos de hasta el 20%, mientras que en la Toyota Hilux las rebajas oscilaron generalmente entre el 5% y el 10%.

La presión por cumplir objetivos comerciales provocó que algunas agencias vendieran vehículos al costo o incluso por debajo del precio de reposición, con el propósito de reducir inventarios y evitar mayores gastos financieros.

Qué marcas registraron las mayores caídas

El retroceso del mercado afectó de manera desigual a las automotrices. Renault y Jeep estuvieron entre las marcas con mayores bajas, mientras que Fiat y Citroën mostraron descensos menos pronunciados dentro de un grupo de fabricantes que registraron caídas de entre el 20% y el 40%.

General Motors presentó una contracción cercana al 5%, mientras que Ford logró un crecimiento del 1,7%, impulsado principalmente por el desempeño del SUV Territory.

En contraste, distintas marcas importadas, especialmente las de origen chino, registraron incrementos en sus ventas, aunque sobre volúmenes considerablemente menores.

Advierten sobre posibles cierres de concesionarios

El relevamiento también señaló que numerosos concesionarios podrían terminar el año con pérdidas en la venta tradicional de vehículos nuevos. Algunas empresas compensaron esos resultados mediante servicios de mantenimiento y posventa.

La situación ya había impulsado cierres de sucursales, reestructuraciones y reducciones de personal.

“El mercado está atravesando un momento muy complicado y otro año en estas condiciones será difícil de soportar para varios colegas. No descarto que se produzcan cierres de agencias que ya tienen una situación financiera crítica”, advirtió a iProfesional el propietario de un grupo de concesionarios del interior del país.