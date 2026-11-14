Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron un feroz cruce: insultos y acusaciones personales

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que ambas protagonizaran un intenso intercambio de acusaciones a través de sus historias de Instagram. La polémica comenzó tras la difusión de imágenes de una discusión en Nordelta y escaló cuando la actriz cuestionó públicamente a la conductora, quien respondió con mensajes sobre su situación económica, su carrera y su relación con Mauro Icardi.

La China fue la primera en publicar un descargo. Acompañó sus declaraciones con una imagen de una publicidad que había protagonizado durante su infancia y recordó su trayectoria artística para responder a los comentarios que, según afirmó, recibió durante el enfrentamiento.

“Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de...’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió Suárez, al atribuirle esas expresiones a Wanda Nara.

La China Suárez apuntó contra el pasado de Wanda Nara

La actriz también comparó sus comienzos profesionales con los de la empresaria y lanzó una declaración que generó repercusiones.

“Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían las famosas chu.. pi... y poniéndose los calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos”, expresó.

En otra publicación, rechazó las versiones que sostienen que busca parecerse a Wanda. “Yo soy millonaria, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches”, manifestó.

Luego agregó: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cag... la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada”.

Suárez también defendió su recorrido profesional y aseguró que todo lo que consiguió fue producto de su trabajo desde los seis años.

Wanda Nara respondió con fuertes acusaciones económicas

La respuesta de la conductora no tardó en llegar. A través de una historia de Instagram con fondo negro y letras blancas, Wanda cuestionó los logros económicos de la actriz y realizó acusaciones sobre sus relaciones anteriores.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge”, escribió.

La empresaria continuó con una provocación sobre la carrera de Suárez: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pi... como yo, así te va mejor”.

Las afirmaciones de Wanda incluyeron acusaciones personales y económicas que no fueron acompañadas por pruebas en las publicaciones difundidas.

La discusión también involucró a los hijos y a Mauro Icardi

El intercambio escaló cuando Wanda hizo referencia a cuestiones familiares y cuestionó la relación de la actriz con el futbolista Mauro Icardi.

“Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”, sostuvo la conductora.

En otra historia, Nara volvió a cuestionar a Suárez y mencionó supuestas expresiones que Icardi habría utilizado sobre ella en el pasado.

“Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”, escribió.

La empresaria también reclamó la difusión completa del video del enfrentamiento en Nordelta. “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”, expresó, antes de continuar con nuevas acusaciones sobre la vida personal de la actriz.

El mensaje final de Wanda Nara contra la China Suárez

Hacia el cierre de su descargo, Wanda volvió a referirse a sus vínculos sentimentales y a cuestiones patrimoniales relacionadas con su expareja.

“Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50% porque conmigo se hicieron millonarios. En cambio, al lado tuyo se hundieron todos”, afirmó.

También lanzó una provocación vinculada con la vivienda que, según sus declaraciones, ocupa actualmente Suárez: “Cuidame la casa y mantenela limpia que todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía”.

Finalmente, cerró su publicación con otro mensaje dirigido a la actriz: “Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado que se hace nombrar mi ex”.

De esta manera, la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez pasó de un enfrentamiento presencial en Nordelta a una serie de acusaciones públicas, con referencias a sus trayectorias, relaciones sentimentales, patrimonio y situaciones familiares.