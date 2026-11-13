El Ficer anunció sus jurados e incorporó por primera vez un Jurado Joven

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos confirmó a los integrantes de los jurados de sus competencias. La principal novedad será la participación de cinco jóvenes entrerrianos que entregarán premios propios. El encuentro se realizará del 24 al 29 de noviembre, con funciones gratuitas.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) anunció los jurados de su octava edición e incorporó, por primera vez, un Jurado Joven integrado por cinco participantes de distintas localidades de la provincia. El encuentro se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con proyecciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.
La principal novedad será la participación de jóvenes vinculados con la formación audiovisual, quienes evaluarán las dos secciones competitivas y entregarán un premio en cada una. Sus integrantes fueron seleccionados luego de participar de un taller de crítica y escritura cinematográfica.
Además, el festival confirmó a seis referentes del cine, la fotografía, la actuación y la literatura que tendrán a su cargo la evaluación de largometrajes argentinos y cortometrajes entrerrianos.
Quiénes integrarán los jurados oficiales del Ficer
La Competencia Oficial Cine Argentino del Presente tendrá como jurados a Adriana Lestido, José Miccio y Lorena Moriconi. Lestido es fotógrafa y cineasta, reconocida internacionalmente por su trayectoria. Fue la primera fotógrafa argentina en recibir las becas Guggenheim y Hasselblad, además del Premio Mother Jones. En 2022 estrenó su primera película como directora, Errante, en el Festival de Mar del Plata.
Miccio es profesor en Letras, crítico cinematográfico y autor de publicaciones sobre cine. Desde 2018 dirige el sitio especializado Calanda. Por su parte, Moriconi es montajista y realizadora audiovisual, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, y recibió el Premio Ariel en 2013.
En tanto, la Competencia de Cortometrajes Entrerrianos será evaluada por Eugenia Alonso, Jorge Sesan y Mariana Bolzán.
Alonso es actriz y realizadora, mientras que Sesan cuenta con una extensa trayectoria en el cine independiente argentino, iniciada con Pizza, birra, faso, en 1996. Bolzán, nacida en Paraná, es escritora, editora y ganadora del Premio Fray Mocho por su novela Horizonte de sucesos.
El primer Jurado Joven estará integrado por cinco entrerrianos
La incorporación del Jurado Joven representa una de las novedades de esta edición. Sus integrantes fueron elegidos tras participar del taller ¿Qué vemos cuando vemos? Claves para pensar el cine, coordinado por Ezequiel Boetti dentro del programa Camino al Ficer. Los seleccionados son:
- Julián Leonel Fernández (Paraná): estudiante avanzado del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales (Iscaa) Fernando Birri.
- Salomé Jazmín Husseín (San José): estudiante, actriz de teatro e integrante de Fábrica de Films.
- Serena Ciocca (Paraná): realizadora audiovisual y estudiante avanzada del Iscaa.
- Virginia Apaldetti (Paraná): estudiante avanzada del Iscaa.
- Juan Bautista Tagliapietra (Chajarí): estudiante de la Escuela de Cine Itinerante.
Los cinco jóvenes tendrán la responsabilidad de evaluar tanto los largometrajes argentinos como los cortometrajes entrerrianos y distinguir una producción de cada competencia.
Cuándo será el Ficer y cómo participar
La octava edición del Ficer se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas distribuidas en nueve espacios culturales y salas cinematográficas.
El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado provincial.
La programación también incluirá un homenaje al director Adolfo Aristarain, mediante un ciclo de películas presentado en el marco de Cinemateca Presenta.
El encuentro cuenta con el acompañamiento de instituciones y empresas vinculadas con la cultura y la actividad audiovisual, entre ellas el Incaa, el CFI, DAC, Género DAC y la Embajada de Francia.