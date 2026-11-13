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Sociedad Tormentas fuertes y severas en el centro del país

Fuerte caída de granizo en Córdoba: las piedras sorprendieron a los vecinos y quedaron en video

Una fuerte caída de granizo en Córdoba sorprendió este viernes a los habitantes de General Roca. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos por tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas que también afectaron a otras provincias.

13 de Noviembre de 2026
Captura de video.
Captura de video. Foto: Cadena 3.

Una fuerte caída de granizo en Córdoba sorprendió este viernes a los habitantes de General Roca. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos por tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas que también afectaron a otras provincias.

La fuerte caída de granizo en Córdoba sorprendió este viernes 13 de noviembre a los vecinos de General Roca, una localidad ubicada en el sudeste provincial. El fenómeno se produjo durante el avance de intensas tormentas y quedó registrado en videos que mostraron las piedras que cayeron sobre la zona.

 

 

Las imágenes difundidas desde la localidad permitieron observar la intensidad de la granizada, que generó sorpresa entre los habitantes. El episodio ocurrió en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en distintos sectores del centro del país.

 

Ante el avance de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios avisos a corto plazo por fenómenos fuertes y severos, acompañados de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. Las advertencias alcanzaron a diferentes departamentos cordobeses durante la tarde.

 

 

 

Tormentas severas y avisos del Servicio Meteorológico Nacional

 

Uno de los primeros avisos fue publicado a las 13.11 y comprendió los departamentos General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. Según informó el organismo, las tormentas fueron detectadas mediante radares meteorológicos y la advertencia tuvo una vigencia de dos horas.

 

Posteriormente, a las 14.36, el SMN emitió un nuevo aviso por tormentas severas para Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. En esta oportunidad, advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, fuertes ráfagas y caída de granizo, también con una validez de dos horas.

 

 

La situación meteorológica también afectó al departamento Marcos Juárez. Allí, el organismo había emitido una primera advertencia a las 13.01 por tormentas fuertes, que posteriormente fue elevada a tormentas severas a las 14.32, ante la intensificación de los fenómenos.

 

Las tormentas avanzaron hacia otras provincias

 

El sistema de tormentas no se limitó al territorio cordobés. Durante la jornada, los avisos a corto plazo también alcanzaron sectores de Santa Fe, el oeste de Buenos Aires y San Luis, donde se advirtió sobre condiciones meteorológicas adversas.

 

Los fenómenos estuvieron asociados con precipitaciones intensas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo, según las advertencias difundidas por el organismo nacional.

 

 

La granizada registrada en General Roca fue una de las manifestaciones más visibles de la inestabilidad que afectó a la región durante este viernes. Los videos tomados por vecinos reflejaron la magnitud del episodio, mientras las autoridades meteorológicas mantenían el seguimiento de las tormentas.

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Granizo Córdoba
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