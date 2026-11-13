OSER comenzó a regularizar la atención odontológica: qué prestaciones cubre y dónde atienden

La Obra Social de Entre Ríos alcanzó un acuerdo con prestadores odontológicos después de 11 años sin un convenio de estas características. Ya cuenta con 41 profesionales activos en distintas localidades y proyecta ampliar la cartilla antes de fin de año.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) comenzó a regularizar la atención odontológica en la provincia mediante un acuerdo con prestadores individuales, que permitió incorporar 41 profesionales activos en distintas localidades.
El convenio se concretó después de 11 años sin un marco de contratación de estas características y buscó garantizar el acceso de los afiliados a consultas, tratamientos y prácticas de prevención.
Según informó la institución, el objetivo fue ampliar progresivamente la red de atención hasta alcanzar aproximadamente 100 odontólogos antes de finalizar el año. La incorporación de profesionales permitió comenzar a restablecer la cobertura en diferentes puntos del territorio entrerriano.
El acuerdo contempló prestaciones vinculadas con la atención general, tratamientos odontológicos y urgencias, además de prácticas preventivas destinadas especialmente a niños, adolescentes y embarazadas.
En qué localidades hay odontólogos que atienden por OSER
La nueva red de prestadores comprende 12 localidades de Entre Ríos: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Diamante, La Paz, Chajarí, Colón, Gualeguay, Aldea María Luisa, Ibicuy y San Salvador.
Desde la obra social señalaron que la incorporación de profesionales continuará durante los próximos meses, con el propósito de extender la cobertura y facilitar el acceso a los servicios odontológicos.
Los afiliados pueden consultar qué profesionales se encuentran disponibles en cada localidad mediante la cartilla médica digital publicada en el sitio oficial de OSER.
Qué tratamientos odontológicos cubre el nuevo convenio
El acuerdo incluye diferentes prestaciones destinadas al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades bucales. Entre los servicios contemplados se encuentran las consultas de diagnóstico, la elaboración de planes de tratamiento completos, la atención de urgencias, las derivaciones y las radiografías periapicales.
También se incorporaron las extracciones dentales simples, las restauraciones estéticas simples y compuestas, los tratamientos de conducto —endodoncias unirradiculares, multirradiculares y parciales— y la inactivación de caries.
La cobertura comprende, además, la tartrectomía, procedimiento destinado a eliminar el sarro acumulado en los dientes, y el cepillado mecánico en ambas arcadas dentarias.
En materia preventiva, el convenio contempla un módulo específico para menores de 18 años y personas embarazadas, con el objetivo de promover el cuidado de la salud bucal.
OSER habilitó consultorios propios y proyecta nuevas aperturas
En paralelo al acuerdo con profesionales particulares, la obra social avanzó con la recuperación y puesta en funcionamiento de consultorios odontológicos en sus propias sedes.
Actualmente, Federal y Feliciano cuentan con consultorios operativos, donde los afiliados ya pueden recibir atención.
La institución también anunció que prevé inaugurar otros tres consultorios durante los próximos meses, aunque no precisó las localidades donde estarán ubicados.
Con estas medidas, OSER buscó fortalecer la red de prestadores, ampliar la disponibilidad de turnos y recuperar progresivamente la atención odontológica en la provincia.