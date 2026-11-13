Día Mundial de la Diabetes: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad

Día Mundial de la Diabetes: síntomas y claves para prevenirla.

El Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir y detectar tempranamente esta enfermedad. En ese marco, el jefe de Endocrinología del Hospital San Martín de Paraná, Fabián Tedesco, explicó a Elonce cuáles son los principales factores de riesgo y qué hábitos pueden ayudar a reducir las posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

El especialista recordó que la fecha fue elegida por el nacimiento de Frederick Banting, uno de los descubridores de la insulina en 1921. Este año, las actividades de concientización ponen especial atención en la prevención, el diagnóstico oportuno y la necesidad de reconocer los síntomas.

Tedesco explicó que la diabetes tipo 2 es la más frecuente y está relacionada con factores como el sedentarismo, la alimentación inadecuada y el sobrepeso. Aunque existe una predisposición genética importante, destacó que mantener hábitos saludables permite disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Fabián Tedesco, jefe de Endocrinología del Hospital San Martín de Paraná (Elonce)

Cuáles son los síntomas de la diabetes

El endocrinólogo señaló que los síntomas más característicos son orinar frecuentemente, tener mucha sed, experimentar cansancio inexplicable y perder peso sin una causa aparente. Sin embargo, advirtió que estas manifestaciones suelen aparecer cuando los niveles de glucosa ya son elevados.

"Cuando una persona llega a eso es porque estamos llegando tarde", expresó. Por este motivo, remarcó la importancia de identificar a quienes presentan antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo o antecedentes de diabetes gestacional.

Según explicó, los controles médicos permiten detectar alteraciones de glucosa antes de que aparezcan síntomas. La evaluación temprana resulta fundamental para establecer medidas preventivas y evitar complicaciones.

La importancia de la alimentación y la actividad física

Tedesco aclaró que prevenir la diabetes no consiste únicamente en eliminar el azúcar. También es necesario prestar atención a la cantidad y calidad de los carbohidratos, especialmente cuando la alimentación incluye un consumo elevado de harinas refinadas.

"La dieta saludable va mucho más allá del consumo o no del azúcar", sostuvo. Además, destacó que el acompañamiento nutricional resulta tan importante como las consultas con médicos clínicos, endocrinólogos y diabetólogos.

El especialista comparó el tratamiento con una mesa de tres patas: alimentación, actividad física y medicamentos cuando sean necesarios. "Si corto una de esas patas, se viene abajo la mesa", ejemplificó.

Controles gratuitos y concientización en Paraná

En vísperas de la conmemoración, profesionales del Hospital San Martín realizaron una jornada de prevención en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, con controles de presión arterial y mediciones de glucosa.

Participaron médicos, nutricionistas, podólogos, educadores y personal de enfermería. También distribuyeron frutas, frutos secos, agua y material informativo para promover hábitos saludables.

Tedesco indicó que detectaron personas con valores elevados de glucosa, a quienes brindaron recomendaciones para continuar sus controles médicos. "Si queremos mejorar nuestra calidad de vida, la clave está en la prevención", concluyó.