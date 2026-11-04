Medicamentos de PAMI: cuáles son gratuitos y qué descuentos rigen en noviembre

PAMI mantiene vigente en noviembre de 2026 su Programa de Medicamentos, con cobertura del 100% para determinados tratamientos y descuentos parciales para otras prescripciones. El porcentaje depende del medicamento indicado y de las condiciones de cobertura.

Entre los tratamientos con cobertura total se encuentran los destinados a diabetes, cáncer, enfermedades oncohematológicas, hemofilia, VIH y hepatitis B y C. También están incluidos los medicamentos para personas trasplantadas y para trastornos hematopoyéticos.

El esquema alcanza además a tratamientos para artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, osteoartritis e insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo. Incluye asimismo medicamentos oftalmológicos intravítreos, siempre bajo las condiciones de prescripción y autorización correspondientes.

Qué medicamentos tienen descuentos parciales

Para las patologías crónicas y agudas, PAMI informa coberturas de entre el 50% y el 80%. El porcentaje se aplica sobre el precio de venta del organismo y varía según el producto.

Los medicamentos de uso eventual cuentan con una cobertura del 40%. Se trata de productos utilizados de manera local o en tratamientos acotados en el tiempo.

Para retirar la medicación, el afiliado debe contar con la receta electrónica y presentar DNI y credencial. Si no puede acercarse a la farmacia, puede hacerlo un familiar o una persona de confianza con la documentación requerida.

Quiénes pueden solicitar medicamentos sin cargo

El subsidio social permite acceder al 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios cuando el afiliado no puede afrontar su costo. Como requisito general, los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales; el límite se eleva a tres haberes mínimos en hogares con una persona conviviente titular de CUD.

También se exige no tener medicina prepaga, más de un inmueble, aeronaves, embarcaciones de lujo ni activos societarios que evidencien capacidad económica plena. La restricción sobre vehículos de menos de diez años tiene una excepción para hogares donde el afiliado o un conviviente cuenta con CUD.

Quienes no cumplan los requisitos de ingresos o afiliación a una prepaga pueden solicitar una reconsideración si la medicación representa al menos el 15% de su ingreso previsional. En esos casos, PAMI requiere una evaluación social y médica; los veteranos de Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de esos requisitos, aunque deben realizar la solicitud.

Cómo se tramita el subsidio social

La solicitud puede realizarse por internet o en una agencia de PAMI. Para gestionar hasta cuatro medicamentos, se requiere DNI, credencial y receta electrónica con el diagnóstico correspondiente.

Cuando se solicitan hasta seis medicamentos, interviene la Unidad de Gestión Local. Si son más de seis, la evaluación también requiere la participación del Nivel Central, por tratarse de una situación de polimedicación.

Para las solicitudes de más de cuatro medicamentos, el profesional debe completar el formulario correspondiente y aportar información del tratamiento y la historia clínica. El organismo indica que no es necesario renovar el subsidio mientras se sigan cumpliendo sus requisitos.